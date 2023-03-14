Российский рынок спокойно отреагировал на всплеск волатильности западных фондовых площадок. Индекс МосБиржи начал неделю с незначительного снижения, а долларовый РТС и вовсе прибавил 1,2% на фоне ослабления рубля.

В моменте цены на нефть падали на 5%, но никаких масштабных распродаж на нашем рынке акций не было, хотя обороты торгов и были выше средних.

Золотодобытчики в лидерах

Бумаги золотодобывающих компаний прибавили 5-7%, показав лучший результат на рынке. Подъем обусловлен ралли в драгметаллах. Стоимость тройской унции золота за три последние сессии выросла более чем на 5% на фоне банковского кризиса в США. Ожидания по темпам ужесточения ДКП со стороны ФРС и ЕЦБ сильно снизились. Агрессивного повышения ставок на 50 б.п. на ближайших заседаниях участники уже не ждут — и это проинфляционный драйвер, что позитивно для золота.

На фоне стабилизации ситуации в банковском секторе США сегодня драгметаллы могут немного скорректироваться, что приостановит рост в акциях Полюса и Полиметалла. Но в целом текущая ситуация располагает к тому, что подъем золота в среднесрочной перспективе еще может быть продолжен в сторону $2000 за унцию.

Дивидендный сюрприз от Белуги

Совет директоров рекомендовал неожиданно высокие финальные дивиденды за 2022 г. — 400 руб. на акцию, доходность 11,2%. Это существенно выше выплачиваемых ранее 50% от чистой прибыли по МСФО, что и обеспечило позитивную реакцию в бумагах (+5%). С учетом уже ранее выплаченных 225 руб. в сумме доходность за 12 месяцев составляет около 17,6%, что является одним из лучших результатов на рынке.

Борьба с полетами в третьем эшелоне

Мосбиржа вместе с ЦБ обсуждают меры борьбы с резкими скачками котировок среди низколиквидных акций третьего эшелона. СМИ сообщают, что рассматривается:

• введение дискретных аукционов по всем акциям при значительном отклонении цены,

• введение более узких ценовых коридоров для бумаг с небольшим free-float.

США: обвал в банках, но не всех

В США в понедельник была экстремально высокая волатильность в акциях банковского сектора на фоне событий вокруг SVB и Signature. Соответствующий отраслевой индекс потерял еще 3%. Под ударом были в основном мелкие или средние банки. А вот из крупных фишек сильное снижение было замечено лишь в Bank of America (-5,8%) и Wells Fargo (-7,1%).

За выходные регуляторы приняли ряд мер, которые должны купировать кризис. Потерь у вкладчиков SVB и Signature быть не должно, пострадают лишь их акционеры. В результате прошедшая распродажа на американском рынке может не получить продолжения. Уже вчера на постмаркете многие банковские акции начали уверенно отскакивать. На российских площадках это можно отыграть через банковские ETF: KBE и KBWB (доступны для квалифицированных инвесторов на СПБ Бирже).

Ожидания меняются

Прогнозы по темпам роста процентных ставок резко изменились на фоне проблем ряда банков. Вероятность увеличения ключевой ставки ФРС и ЕЦБ на 50 б.п. существенно снизилась, что само собой позитивно для фондовых площадок. Более того, согласно оценкам FedWatch Tool, шансы на неизменность ставки ФРС на следующем заседании составляют уже 25%. Это маловероятный сценарий, но на фоне сложившейся ситуации вполне допустимый. Базовый же сценарий теперь — это повышение на 25 б.п. до 4,75-5,00%.

Сегодня в центре внимания статистика по индексу потребительских цен в США — последний ключевой ориентир для ФРС перед заседанием на следующей неделе.

Покупки в бигфарме

Pfizer объявила о приобретении компании Seagen за $43 млрд, или $229 за акцию. Бумаги первой выросли на 1,2%, а второй — сразу на 14% из-за традиционной премии к рыночной цене, которая предполагается при поглощении. Сделка будет финансирована за счет выпуска нового долга на $31 млрд и денежных средств на счетах. Ее закрытие планируется в конце 2023 — начале 2024 г.