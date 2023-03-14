Нефть ушла в тень
За неделю с прошлого вторника стоимость нефти марки Brent потеряла почти 8% на фоне банкротства американских банков и растущих рисков замедления темпов развития экономики США. Несмотря на это, индекс Мосбиржи нефти и газа (MOEXOG) за неделю потерял всего 0,4%, сегодня же индекс прибавляет 0,58% даже на фоне снижения Brent на 1%.
Масла в огонь подливают западные СМИ, которые говорят о том, что Индия будет соблюдать потолок цен на нефть (по данным агентства CREA, с начала года Индия занимает второе место по импорту российской нефти с объемом более $4,7 млрд).
Тем не менее, сегодняшняя уверенность отчасти обеспечена мартовским отчетом ОПЕК. Организация сохранила прогноз роста спроса на 2,3 млн баррелей/сутки в 2023 году. Сохранение темпов роста будет обеспечено за счет роста спроса со стороны Китая (+710 тыс. баррелей/сутки по сравнению с 2022 годом), что на пользу российским экспортерам, которые активно переориентируются на восток. Не свалиться нефтяникам позволяет невыполнение договоренностей ОПЕК+ на 927 тыс. баррелей/сутки.
Лидер сектора — Роснефть (ROSN 366,8, +0,91%), которая уже успела переориентироваться на восстанавливающийся Китай и сегодня обгоняет рынок.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20230314/840068703.html