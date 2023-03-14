За неделю с прошлого вторника стоимость нефти марки Brent потеряла почти 8% на фоне банкротства американских банков и растущих рисков замедления темпов развития экономики США. Несмотря на это, индекс Мосбиржи нефти и газа (MOEXOG) за неделю потерял всего 0,4%, сегодня же индекс прибавляет 0,58% даже на фоне снижения Brent на 1%.



Масла в огонь подливают западные СМИ, которые говорят о том, что Индия будет соблюдать потолок цен на нефть (по данным агентства CREA, с начала года Индия занимает второе место по импорту российской нефти с объемом более $4,7 млрд).



Тем не менее, сегодняшняя уверенность отчасти обеспечена мартовским отчетом ОПЕК. Организация сохранила прогноз роста спроса на 2,3 млн баррелей/сутки в 2023 году. Сохранение темпов роста будет обеспечено за счет роста спроса со стороны Китая (+710 тыс. баррелей/сутки по сравнению с 2022 годом), что на пользу российским экспортерам, которые активно переориентируются на восток. Не свалиться нефтяникам позволяет невыполнение договоренностей ОПЕК+ на 927 тыс. баррелей/сутки.

Лидер сектора — Роснефть (ROSN 366,8, +0,91%), которая уже успела переориентироваться на восстанавливающийся Китай и сегодня обгоняет рынок.