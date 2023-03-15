Рубль занял выжидательную позиции около уровня 75 руб.

Во вторник, 14 марта, по итогам дня рубль незначительно сдал позиции иностранным валютам на фоне снижения цен на нефть. Баррель Brent подешевел на 3,92%, до $77,48 за баррель. Нефтяные цены находились под давлением продавцов на фоне общего ухода инвесторов от риска в связи с ситуацией вокруг американских банков и опасений новых банкротств крупных банков в США. Пара доллар/рубль повысилась на 0,43%, до 75,32 руб., евро/рубль — на 0,25%, до 80,65 руб., юань/рубль — на 0,09%, до 10,93 руб.



От существенного ослабления рубль сдерживал своим снижением индекс доллара. Доллар дешевеет на фоне снижения доходности 10-летних облигаций США. После публикации данных по потребительской инфляции давление на него усилилось, но несильно. В феврале потребительские цены в США выросли на 6% в годовом выражении — инфляция замедлилась по сравнению с 6,4% в январе. Отчет совпал с ожиданиями рынка. По данным CME Group участники ожидают от ФРС США решения повысить ставку на 25 б.п., до 5% годовых.



Американцы активно снимают деньги со счетов из-за недоверия банкирам и властям. Федрезерв сейчас стоит перед трудным выбором. С одной стороны, ЦБ борется с инфляцией через повышение ставки. С другой, надо остановить циклы повышения ставок на уровне 4,75% из-за продолжающихся банковских потрясений.



В среду, 15 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $78,44 за баррель. Цена восстановилась на 2% с $76,85. Продавцы достигли своей промежуточной цели. Сегодняшний отскок указывает на частичное закрытие коротких позиций и открытие длинных позиций с целями в районе $82. На нефтяном рынке сохраняется неопределенность с банковским сектором и будущими действиями ФРС США, чтобы не вызвать коллапс. Цена остается в ценовом диапазоне $75,00 — $89,00 c 9 декабря 2022 года.



Низкие цены на нефть уменьшают пополнение российского бюджета. В связи с этим рубль останется под давлением. До конца месяца его могут поддерживать экспортеры, которым нужна рублевая ликвидность к 28 марта для уплаты налогов. После консолидации ослабление рубля продолжится с новой силой. По доллару ближайшая цель находится в районе 80 рублей.



Российский фондовый рынок завершил торги в плюсе, отыграв часть понесенных потерь в предыдущие сессии. Индекс Мосбиржи повысился на 0,92%, до 2292,32 п., индекс РТС — на 0,41%, до 957,88 п. Внешний фон из США позволил рынкам стабилизироваться. На валютном рынке рубль торгуется в минусе, поэтому с открытия основной сессии ждем небольшого роста. Индекс Мосбиржи отскочил от трендовой линии в районе 2250. Теперь опять следим за поведением уровня 2300 п.