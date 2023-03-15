Индекс МосБиржи возобновил подъем. Рост во многом обеспечили акции Сбербанка, подскочившие на 2% и обновившие годовые максимумы. Акции банка остаются ключевой идеей для многих инвесторов и пока они оправдывают ожидания.

Также лучше рынка выглядели акции Газпрома, но по ним никакой устойчивой тенденции нет. Котировки остаются в боковике и предпосылок к выходу из него не наблюдается.

Фактором поддержки нашего рынка выступил отскок после распродаж на западных площадках. При этом более сильную волну роста помешали показать упавшие на 4% нефтяные котировки. В связи с этим нефтяной сектор локально не выглядит фаворитом.

Важное сегодня:

— TCS Group опубликует финансовые результаты за 2022 г.

— Полюс опубликует финансовые результаты за II полугодие 2022 г.

— Состоится заседание совета директоров Распадской. В повестке есть вопрос дивидендов. Ранее в компании отказались от выплат за I полугодие. Ситуация может повториться и сейчас, так как материнская компания ЕВРАЗ зарегистрирована не в РФ и есть сложности с перечислением ей дивидендов.

Отскок банков в США

После обвала предыдущих дней во вторник акции средних и мелких банков показали мощный отскок. Признаки того, что властям удалось купировать распространение кризиса в секторе, спровоцировали возврат спроса в перепроданных бумагах. В результате на всеобщем оптимизме весь индекс S&P 500 вырос на 1,6%.

В это же время прошла небольшая коррекция в сильно выросшем ранее золоте. Однако риски новых негативных сюрпризов на фоне высоких ставок не исчезли, так что спрос на драгметаллы может остаться повышенным в среднесрочной перспективе, особенно с учетом более сдержанного ужесточения ДКП, чем ранее ожидалось.

Статистика по инфляции

Вышедшая вчера статистика по инфляции оказалась в рамках прогнозов. Индекс потребительских цен в США (CPI) в феврале снизил темпы роста до 6% с январских 6,4%. В месячном выражении рост инфляции замедлился незначительно — до 0,4%, что также было ожидаемо. Месячные темпы, скорее, можно назвать высокими, особенно по базовой инфляции, не включающей продукты питания и энергоносители.

Скорее всего, на заседании в следующую среду регулятор повысит ключевую ставку на 25 б.п. до 4,75-5,00%. По оценкам FedWatch Tool, рынок закладывает 80%-ую вероятность такого сценария.