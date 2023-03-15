События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 марта
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 15 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:20
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания по кредитно-денежной политике
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (февраль)
|5,1%
|5,5% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (февраль)
|1,3%
|2,4% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (февраль)
|3,6%
|2,4% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы в Китае (февраль)
|5,5%
|5,6% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,4%
|0,9%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (февраль)
|1%
|1%
|12:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|-1,1%
|0,4%
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (февраль)
|215,4 тыс
|220 тыс
|15:30
|GBP
|Великобритания — Годовой бюджет
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль)
|0,5%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль)
|2,3%
|-0,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (март)
|-5,8
|-8
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль)
|0,7%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|3%
|-0,3%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (январь)
|0,3%
|0,1%
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (январь)
|0,2%
|0,2%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-1,694 млн барр
|0,555 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,89 млн барр
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (январь)
|152,8 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (о программе компании)
|RUB
|TCS Group /группа компаний "Тинькофф"/ — финансовая отчетность за 4кв2022/2022
https://1prime.ru/experts/20230315/840074421.html