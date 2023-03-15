Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 1,2%. Исключение составляет рынок Японии, снижающийся на 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы после уверенного роста во вторник консолидируются под уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent растет на 1%, торгуясь в районе 78,2 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию статистики по розничным продажам и индексу цен производителей в США.

По итогам вторника индекс Мосбиржи поднялся на 0,9%, достигнув 2 290 пунктов. Сегодня, на фоне улучшения ситуации на внешних площадках, подъем российского рынка может продолжиться. При этом динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent закрепилась ниже 80 долларов за баррель, может стать фактором, сдерживающим рост наших акций. Отметим, что в текущий момент основным сценарием выступает дальнейший подъем индекса Мосбиржи с целями в районе 2 400 — 2 500 пунктов. Сигналом к снижению вероятности его реализации может выступить отступление рынка ниже поддержки, расположенной на уровне 2 250 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты умеренно растут по отношению к рублю. Так, к 9.00 мск доллар и юань прибавляют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 75,4 и 10,94 рубля соответственно, евро подтягивается на 0,3% поднявшись до 80,9 рубля. Отметим, что вчера рублю не удалось воспользоваться позитивными факторами, которые были нивелированы существенным ухудшением ситуации на рынке энергоносителей. Сегодня в ходе торгов давление на рубль может сохраниться, несмотря на попытки восстановления в ценах на нефть, что позволит паре доллар/рубль сохранить позиции выше 75 рублей. Однако инвесторы начну учитывать приближение старта подготовки экспортеров к пику налоговых выплат — рост предложения иностранной валюты с их стороны может начаться уже в следующий понедельник. Данный фактор в ходе ближайших сессий может сдерживать ослабление национальной валюты.