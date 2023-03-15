За последнюю неделю курс доллара потерял около 1,75% к корзине шести основных мировых валют. Ослабление USD произошло на фоне реализовавшихся рисков в финансовом секторе США (в частности, после банкротства двух банков). В глазах инвесторов проблемы в финсекторе могут стать препятствием на пути дальнейшего ужесточения процентной политики ФРС. Если еще в начале марта рынок выбирал варианты повышения процентной ставки в США, то за последние дни инвесторы стали всерьез рассматривать возможность ее скорого снижения. Формально ожидания смягчения ДКП в США усиливают аппетит к риску и провоцируют продажи защитного доллара на глобальных рынках.

На рынке РФ в начале недели также наблюдалось заметное ослабление доллара к рублю, отражавшее настроение инвесторов и динамику торгов за рубежом.

Не исключено, что в ближайшее время негативное развитие событий на финансовом рынке США получит продолжение и волна глобальных распродаж американской валюты только усилится. Однако дальнейшее влияние данного фактора на российский рынок будет сдержанным. Сохраняющиеся ограничения на движение капитала в РФ ограждают локальный рынок от прямого воздействия финансовых потрясений с внешних рынков. Более актуальным фактором для рубля остается движение потоков от экспорта и импорта товаров и услуг, и здесь ситуация остается напряженной. Сальдо торговли хоть и сохраняется положительным, однако в динамике продолжает снижаться из-за ограничений на российский экспорт и восстановления импорта.

Также важно понимать, что сейчас инвесторы распродают доллары, по сути, не из-за страха за финансовый сектор и экономику США, а из-за ожиданий смены курса процентной политики ФРС. Если гипотетически предположить, что ситуация в финсекторе ухудшится, и эти проблемы распространятся на реальный сектор экономики США, то на глобальных рынках начнется масштабное бегство от риска. Как ни парадоксально, но основным защитным инструментом в этом случае будет американский доллар.

Таким образом, мировая коррекция в американской валюте в ближайшее время может продолжиться, но фундаментальной необходимости для продажи долларов пока что нет. Что же касается позиций валюты на российском рынке, то здесь решающую роль будет играть приток выручки от экспорта, и пока тут сохраняются негативные тенденции, поддерживающие курс доллара.