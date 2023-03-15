МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 16 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -1,82 трлн йен  
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (февраль) 3,5% 7,1%
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (февраль) -3,499 трлн йен -1,069 трлн йен
3:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (февраль) -11,5 тыс 48,5 тыс
3:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (февраль) -43,3 тыс  
3:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (февраль) 3,7% 3,6%
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (январь) -4,6% -4,6%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,3% 0,3%
13:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 3,77%  
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (февраль) 0,1%  
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (февраль) 1,339 млн 1,34 млн
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (февраль) 0,8% -0,1%
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (февраль) 1,309 млн 1,31 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (февраль) -4,5%  
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (февраль) -0,2% -0,2%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 211 тыс 205 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март) -24,3 -15,6
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (март) 5,1  
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (январь) -0,8% 3%
16:15 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам (март) 2,5% 3%
16:15 EUR Еврозона — Ставка мартжевого кредитования ЕЦБ 3,25%  
16:15 EUR Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике    
16:15 EUR Еврозона — Решение по процентной ставке (март) 3% 3,5%
16:45 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/    
18:15 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 10.03) 578,4 млрд долл (на 03.03)  
  RUB Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 2022    
  RUB Polymetal International plc — финансовая отчетность за 2П2022/2022    
  RUB РУСАЛ — СД (пред. рассмотрение и утверждение консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2022, отчет об исполнении бюджета общества за 2022 и др. вопросы)    
  RUB Совкомфлот — СД (рекоменд. по див-дам 2022) 0 — див-д 2021  