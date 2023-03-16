В среду, 15 марта, российская валюта подешевела к доллару США и китайскому юаню, но смогла укрепиться к евро на фоне падения пары евро/доллар на опасениях по поводу возможного банкротства Credit Suisse. По итогам торгов пара доллар/рубль повысилась на 0,88%, до 75,98 руб., юань/рубль — на 0,58%, до 11,00 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,53%, до 80,22 руб.

Проблемы трех американских банков Silvergate, Silicon Valley Bank и Signature Bank докатилась до европейских банков. Акции Credit Suisse за четыре дня подешевели на 32%, до 1,70 швейцарских франков. Из-за снижения капитализации и обвала своих акций, банк обратился к национальному центробанку Швейцарии (SNB). После закрытия торгов в среду стало известно, что финансовые власти Швейцарии готовы при необходимости предоставить ликвидность. Евро на валютном рынке сразу перешел в коррекционную фазу. Акции Commerzbank подешевели на 16,7%, до 9,5 за аналогичный период.

О трудностях Credit Suisse известно в конце 2022 года. Банк не скрывал свое финансовое положение. Он спонсировал хедж-фонд Archegos, который обанкротился в марте 2021 г. По оценкам экспертов Credit Suisse мог потерять около 5,5 млрд долл. 16 мая 2022 г. Рейтинг банка по S&P 500 был понижен до A-, и были заявления о возможности дальнейшего снижения.

На фоне ралли доллара из-за падения евро и распространения банковского кризиса в США на Европу, цена на нефть марки Brent упала на 4,00%, до $74,39. Минимум зафиксирован на отметке $71,64. В четверг, 16 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $74,15. Поддержка на уровне $77 не устояла.

Теперь продавцам открыта дорога к уровню $70 за баррель. Чем ниже цена, тем меньше выручка экспортеров и предложение валюты на Мосбирже. Сейчас баррель Urals стоит $47,40. Страны G7 намерены сохранить установленный потолок цен на нефть из РФ на уровне $60 за баррель, пишет Wall Street Journal. Дефицит бюджета продолжит увеличиваться и толкать курс доллара вверх. Считаю, что созданы внешние условия для ослабления рубля до 80 руб.

Индекс Мосбиржи снизился на 1,23%, до 2262,07 п., индекс РТС — на 2,19%, до 939,95 п. Российский фондовый рынок мог отреагировать на заявления биржи NASDAQ, которая сообщила четырем работающим в России компаниям о намерении провести принудительный делистинг их акций (Яндекс, Озон, Qiwi и HeadHunter). Из-за внешнего фона покупатели не смогли продолжить восходящее движение. Сейчас техническая картина сигнализирует о готовности индекса Мосбиржи опуститься до 2262 п.