Волатильность на мировых фондовых площадках сказалась и на нашем рынке. Негативное влияние в первую очередь идет по линии сырьевых товаров. Bloomberg Commodity Index опустился на новые минимумы за 14 месяцев, что сложно игнорировать. Индекс МосБиржи просел на 1,2%.

В ближайшей перспективе показать уверенный рост будет сложно, особенно с учетом сильного падения цен на нефть. Акции нефтяного сектора могут быть среди отстающих.

Windfall tax

Минфин раскрыл некоторые подробности разового налогового сбора. Под уплату попадают все крупные компании, кроме нефтегазового сектора, угольщиков и организаций с доналоговой прибылью в 2021-2022 гг. ниже 1 млрд руб.

По предварительным оценкам, для большинства публичных компаний размер выплат будет некритичным, менее 5-10% от прибыли за 2021-2022 гг. Сильнее остальных взнос затронет металлургов и производителей удобрений. В меньшей степени — ритейлеров, телекомов, строителей и IT-компании. Банковский сектор не попал в исключения, но в том же Сбере нет сверхприбыли за последние два года.

Инфляционные ожидания резко пошли вниз

Инфляционные ожидания россиян в начале марта резко снизились до 10,7% против 12,2% в феврале. С учетом вчерашней статистики по инфляции (всего +0,02% за неделю) и неизбежного замедления темпов ужесточения ДКП в развитых странах, Банк России в эту пятницу с высокой вероятностью оставит ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%.

Полюс опубликовал отчет

Опубликованы финансовые результаты по МСФО за 2022 г. Отчет оказался в соответствии с консенсус-прогнозами, без сюрпризов. Влияние на акции нейтральное. Совет директоров Полюса отмечает приверженность действующей дивполитике и планирует принять окончательное решение по размеру выплат за 2022 г. до проведения ГОСА (через несколько месяцев). В прошлом году дивиденды не платились.

Отчет TCS Group

TCS Group в 2022 г. сократила чистую прибыль в три раза — до 20,8 млрд руб. и это все равно можно назвать сильным результатом в сложившихся условиях. Половина годовой прибыли пришлась на IV квартал, что говорит об адаптации компании к новым условиям. В IV квартале число активных пользователей услугами компании увеличилось на 10,4% к III кварталу.

Прогноз на 2023 г. в TCS Group решили не раскрывать. Между тем продлена паузу в выплате дивидендов. Это решение ожидаемо, учитывая иностранную регистрацию компании.

Дивиденды Позитива

Совет директоров Группы Позитив рекомендовал дивиденды по итогам 2022 г. в размере 37,87 руб. на акцию (доходность 2,2%). Эти выплаты будут лишь первой частью. Рекомендации по второй — сформируют после подведения итогов года и публикации отчетности в начале апреля. В кейсе Позитива дивиденды не являются основным драйвером для акций. Это компания роста, так что высокие темпы увеличения бизнеса для инвесторов в приоритете.

Делистинг с NASDAQ

Американская биржа сообщила о прекращении листинга российских компаний с 24 марта. Речь идет о Яндексе, ЦИАН, HadHunter, Ozon и Qiwi. Влияние на бумаги на Мосбирже нейтральное. В США торги ими не проводятся с 28 февраля прошлого года.

Важное сегодня:

∙ Полиметалл опубликует отчет по МСФО за II полугодие 2022 г.

∙ VK и Veon опубликуют отчет по МСФО за IV квартал 2022 г.

∙ Распадская опубликует отчет по МСФО за 2022 г. Кроме того, пока так и не были объявлены результаты заседания совета директоров по дивидендам (не ждем выплат).

∙ Состоится заседание совета директоров Совкомфлота, в повестке которого есть вопрос дивидендов за 2022 г. Если исходить из полученной чистой прибыли за 9 мес. прошлого года (более свежих данных нет), то доходность около 8,3%. Но уверенности в таких выплатах нет, учитывая разовые статьи доходов компании.

∙ Пройдет онлайн-встреча с представителем Полюса на YouTube-канале BCS Live. На вопросы ответит Виктор Дроздов, директор департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами.

В США снова распродажи

По рынкам акций прокатилась волна распродаж на опасениях за ситуацию в банковском секторе, но теперь уже не в США, а в Европе. В фокусе СМИ оказался швейцарский Credit Suisse. В моменте его акции падали на 30%, потянув за собой весь остальной рынок.

Чтобы сбить панику, Швейцарский национальный банк и надзорный орган по финансовым рынкам заявили, что Credit Suisse отвечает всем требованиям к капиталу и ликвидности системно важного банка. ЦБ готов представить Credit Suisse дополнительную ликвидность, и речь уже идет об одобренной кредитной линии в 54 млрд франков. Подобное заявление вчера вечером позволило отскочить мировым фондовым площадкам.

В выигрыше — золото

Планируемое ранее ужесточение денежно-кредитной политики в США и Европе теперь под вопросом. Так, согласно оценкам FedWatch Tool, вероятность сохранения ключевой ставки ФРС и ее повышения на 25 б.п. до 4,75-5,00% уже стала примерно одинаковой. При этом еще неделю назад большинство закладывалось на рост ставки сразу на 50 б.п.

Более мягкие денежно-кредитные условия вкупе с резко упавшими безрисковыми ставками по Treasuries создают благоприятный фон для роста цен на золото в среднесрочной перспективе.

Провал нефти

Фьючерсы Brent упали еще на 4%. В моменте котировки приближались к $72. Это негативная реакция на риски раскручивания кризиса и рецессии. В целом все рисковые активы под давлением. Кроме того, запасы нефти в США выросли выше ожиданий, а МЭА и ОПЕК в это же время прогнозируют сохранение периода превышения производства над спросом. Давит на сырье и возобновившийся подъем индекса доллара.

По российской нейти Urals можно отметить небольшое снижение дисконта к Urals по итогам февраля. Согласно данным Минфина РФ, спред в среднем сократился с $34,6 до $32,3.