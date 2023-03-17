Российский рынок акций выглядит относительно стабильно. В четверг внутридневная просадка к концу торгов была благополучно выкуплена вместе с отскоком всех мировых фондовых площадок. Американские и европейские регуляторы в разных формах предоставляют банковскому сектору ликвидность, что резко меняет сентимент участников.

Индекс МосБиржи остается около 2260 п. и, вероятно, закончит неделю вблизи этих отметок.

Заседание Банка России

ЦБ РФ сегодня в 13:30 МСК примет решение по ключевой ставке. Учитывая всю совокупность факторов, которые влияют на ДКП, абсолютное большинство аналитиков и участников рынка сходятся во мнении о сохранении ставки на прежнем уровне 7,5%. При утверждении такого решения реакция рынка акций и облигаций может быть нейтральной. При этом вряд ли ЦБ РФ сильно смягчит тон сопроводительного заявления. Итоговая формулировка про возможность повышения ставки при реализации проинфляционных рисков может сохраниться.

ММК и дивиденды

Основной владелец ММК Виктор Рашников заявил, что компания может вернуться к обсуждению дивидендных выплат акционерам не ранее декабря и в текущем году этот вопрос, скорее всего, еще не будет актуальным. Приоритетом является инвестпрограмма. Локально такие заявления умеренно негативны для отношения инвесторов, но долгосрочный инвестиционный кейс не меняют. В текущих условиях инвесторы в стальном секторе могут предъявлять чуть больший спрос на акции Северстали.

Отчет РУСАЛа

Компания отчиталась о финансовых результатах за II полугодие. Показатель EBITDA по сравнению с I полугодием рухнул на 87,8% до $221 млн. Скорректированная чистая прибыль составила лишь $36 млн. Все это происходило на фоне относительно стабильной выручки. Негативное влияние оказал рост себестоимости, особенно на фоне проблем с поставками глинозема из Австралии и Николаевского завода. В 2022 г. отмечается рост чистого долга на 31,8%, что отчасти можно списать на увеличение оборотного капитала сразу на 65%. Отчет РУСАЛа может оказать давление на акции.

Отчет Распадской

Опубликованы результаты за II полугодие 2022 г. Цифры вышли чуть лучше ожиданий. Рыночная конъюнктура остается для компании комфортной. Чистая денежная позиция Распадской продолжила расти кеш аккумулируется на счетах в условиях отказа от выплаты дивидендов. Анонсирован отказ от выплаты дивидендов за 2022 г., но это ожидаемо из-за иностранной регистрации материнского ЕВРАЗа. В среднесрочной перспективе ожидания по акциям умеренно позитивные.

Отчет Полиметалла

Опубликован довольно сильный финансовый отчет за II полугодие, учитывая конъюнктуру, в которой пришлось работать. Во второй половине года компания начала распродавать запасы продукции, накопленные в I полугодии, что вылилось в высвобождение оборотного капитала, рост показателя свободного денежного потока и сокращение долговой нагрузки. I полугодие 2023 г. обещает стать для Полиметалла более успешным, принимая во внимание рост цен на золото. Кроме того, компания продолжит распродавать запасы. Акции в четверг упали на 2,7%.

При этом компания ожидаемо решила не выплачивать дивиденды за 2022 г. К ним эмитент может вернуться в будущем после перерегистрации.

Новая структура индексов

С сегодняшнего дня вступают в силу новый состав индексов МосБиржи и РТС. В них включаются расписки Русагро и исключаются акции Детского мира. Это заранее анонсированное событие, так что влияние на котировки бумаг не будет.

Отчет X5 Group

Компания сегодня опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2022 г. X5 уже отчиталась о выручке, увеличив ее на 16% в годовом выражении. Ожидается умеренный рост показателя EBITDA в IV квартале (г/г), но существенное снижение чистой прибыли из-за предполагаемого увеличения процентных расходов и убытка по курсовым разницам.