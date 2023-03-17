В четверг настроения на глобальных рынках немного улучшились. Российский рынок не остался в стороне: индекс Мосбиржи практически полностью нивелировал внутридневное падение и снизился на незначительные 0,17%, до 2258,22 п., индекс РТС-на 1,03% до 927,3 п. В лидерах роста оказались акции Института Стволовых Клеток Человека, ИСКЧ (ISKJ 119,4 руб., +10,25%) на фоне высокого объема торгов по ним (1,5 млрд руб.). Начиная с пятницы, 17 марта, акции ИСКЧ включены в состав двух индексов Мосбиржи-широкого рынка и потребительского сектора. Нефтегазовый сектор показал опережающую динамику по отношению к широкому рынку: индекс компаний нефтегазовой отрасли повысился на 0,26% на фоне умеренного восстановления нефтяных котировок. Хорошую динамику показали акции ЛУКОЙЛа (LKOH 4084 руб., +1,54%) и НОВАТЭКа (NVTK 1064 руб., +1,49%). Котировки акций Детского Мира (DSKY 73,2, —3,19%) скорректировались после сильного роста в среду.

Основные валюты укрепились к рублю: доллар США до 76,4 рубля, евро до 81,18 рубля.

Основные новости и события.

Американская биржа NASDAQ сообщила о намерении провести делистинг акций Yandex, Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Guop Plc c 24 марта, если компании не обжалуют это решение. Аналогичное уведомление от Нью-Йоркской фондовой биржи получила Cian Plc. Делистинг акций не должен отразиться на деятельности указанных компаний. Газпром (GAZP 159,71 руб., +0,02%) опубликовал результаты по РСБУ за 2022 год: выручка выросла на 24,9% до 7,98 трлн руб., валовая прибыль снизилась на 12% до 3,21 трлн руб., чистая прибыль упала до 747 млрд руб. (2,684 трлн руб. в 2021 году).

Polymetal (POLY 534,8 руб., —2,66%) опубликовал результаты по МСФО: выручка составила $2,801 млрд (-3,1% г/г), скорректированная EBITDA-$1,017 млрд (-30,5% г/г), скорректированная чистая прибыль-$440 млрд (-51,8% г/г). Совет директоров компании принял решение не рекомендовать дивиденды за 2022 год из-за высокой кредитной нагрузки и низких финансовых показателей (NetDebt/EBITDA на уровне 2,35). Вышли результаты по МСФО Распадская (RASP 266,4 руб., —0,89%) за 2022 год: выручка увеличилась на 35,4% до $2,842 млрд, операционная прибыль сократилась на 10,8% до $1 млрд, чистая прибыль снизилась до $782 млн.

Вышли также результаты VK Company Limited (VKCO 485,2 руб., —3,19%) за IV квартал 2022 года: выручка выросла на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года (г/г), до 97,8 млрд, прежде всего, за счет роста онлайн-рекламы (+29% г/г). Скорректированная EBITDA увеличилась на 8,9% до 20 млрд руб. Совокупный убыток составил 2,9 млрд руб. по сравнению с 15,3 млрд руб. в том же периоде прошлого года.

Ожидания и торговые идеи.

ЕЦБ вчера повысил ключевую ставку на 50 б.п., до 3,5%. Сегодня Банк России примет свое решение по процентным ставкам.

Рыночные настроения в начале дня позитивные: индекс S&P500 в четверг вырос на 1,76%, индексы Shanghai Composite и Nikkei в пятницу утром растут на 1,3% и 1,17%.