Что спасло ставку от жесткого решения ЦБ?
ЦБ оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5%. Такое решение регулятора совпало с нашими и рыночными ожиданиями.
Несмотря на сравнительно жесткий сигнал на прошлом заседании ЦБ РФ, выходящая статистика говорила в пользу сохранения ставки на уровне 7,5%:
- текущие темпы инфляции оставались умеренными (в том числе ее устойчивые компоненты),
- инфляционные ожидания заметно снизились (до 10,7% с 12,2%),
- а исполнение бюджета в феврале несколько улучшилось (дефицит бюджета в феврале снизился до 0,8 трлн рублей с 1,8 трлн рублей в январе, а расходы бюджета в феврале снизились на 16% к январю и приблизились к исторической норме исполнения расходов в месяце).
Отметим также, что регулятор сохранил сигнал относительно будущей траектории монетарной политики: "При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".
Данное решение регулятора по ключевой ставке заметно не повлияет на ставки по вкладам и кредитованию, поскольку сохранение ключевой ставки широко ожидалось участниками рынка, а сама ставка находится на этом уровне с сентября 2022 года.
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