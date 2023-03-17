МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 20 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:10 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента    
4:15 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,65%  
10:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль) -1% -1,6%
13:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (январь) -8,8 млрд евро -12,5 млрд евро
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ЛУКОЙЛ — окончание периода действия оферты по покупке акций ЭЛ5-Энерго (энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО ЕЭС России, до 25.11.2022 называлась Энел Россия)   цена выкупа ао — 0,48 руб.