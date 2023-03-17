2023-03-17T16:46:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/experts/20230317/840109010.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 марта
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Ожидаемые в понедельник, 20 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 1:10
AUD
Австралия — Выступление... ПРАЙМ, 17.03.2023
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 20 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:10
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
|
|
|4:15
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,65%
|
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль)
|-1%
|-1,6%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (январь)
|-8,8 млрд евро
|-12,5 млрд евро
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|ЛУКОЙЛ — окончание периода действия оферты по покупке акций ЭЛ5-Энерго (энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО ЕЭС России, до 25.11.2022 называлась Энел Россия)
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|цена выкупа ао — 0,48 руб.