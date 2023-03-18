Российская валюта в течение завершившейся рабочей недели продолжила слабеть против основных торгуемых на Московской бирже валют после непродолжительной попытки скорректироваться вверх.

В итоге доллар, евро и юань обновили максимумы с апреля прошлого года на отметках: 77,49 рубля, 82,62 рубля и 11,21 рубля соответственно.

Негатив пришел извне в виде ослабевшего спроса на риск, и рубль впервые за долгое время обратил внимание на конъюнктуру глобальных рынков.

Рынок нефти как традиционный фактор курсообразования рубля на неделе ощутимо просел – с уровня 82,78 доллара за баррель сорта Brent – до 71,67 доллара – минимума с декабря 2021 года, однако затем он отошел в район отметки 72,5 доллара.

Давление на риск, в целом, и нефтяные котировки, в частности, оказали опасения о том, что наметившийся банковский кризис в странах Запада замедлит мировую экономику и соответственно – спрос на топливные углеводороды.

Так, регуляторы штата Калифорния закрыли 10 марта Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Следом за SVB департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк закрыл Signature Bank. Наконец, в Европе возникли проблемы с Credit Suisse, акции которого рухнули на фоне опасений, что он станет третьим в череде закрываемых банков. В итоге пока этот один из крупнейших банков Швейцарии заявил, что займет у центробанка страны до 50 миллиардов швейцарских франков для поддержки основной деятельности и клиентов.

Индекс доллара, отражающий стоимость корзины валют шести стран — торговых партнеров США, на неделе в условиях насыщенного новостного потока демонстрировал повышенную волатильность. Сначала он рухнул до 103,44 пункта – минимума с 15 февраля, после чего к закрытию недели отскочил почти в район уровней закрытия предыдущей недели – около 104 пунктов.

В итоге на российском валютном рынке курс доллара за неделю повысился на 96 копеек до 77,06 рубля, евро – на 1 рубль до 82 рублей ровно, юаня — на 22 копейки до 11,19 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю сползла до 5,64 тысячи против 6,3 тысячи неделей ранее.

РУБЛЮ НЕ УДАЛОСЬ СКОРРЕКТИРОВАТЬСЯ ВВЕРХ

Рубль начал рабочую неделю попытками роста против основных торгуемых валют, корректируя предыдущее падение. Импульс росту рубля придавали надежды на смягчение денежно-кредитной политики ФРС США после сообщений о проблемах в американском банковском секторе. Это давило на доллар.

Однако рубль не смог развить коррекционный рост, поскольку банковские проблемы в США, а затем и в Европе – с Credit Suisse — сгенерировали страхи по поводу мировой рецессии и сыграли на понижение рынка нефти.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в фазе ускорившегося ослабления к инвалютам. В частности, понижательный импульс ему придала экспирация валютных фьючерсов, когда курс доллара в течение пяти минут взлетал на 1,3 рубля на фоне возросшего в 17 раз объема торгов. Это произошло в момент определения фиксинга для расчета исполнения обязательств по фьючерсу.

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Также Центробанком был сохранен "сигнал" в отношении дальнейшей динамики ключевой ставки: при усилении проинфляционных рисков регулятор собирается оценивать целесообразность ее повышения на ближайших заседаниях.

Нестабильность на финансовых рынках развитых стран может иметь краткосрочные проинфляционные эффекты для России, также считает ЦБ РФ. В то же время баланс рисков в экономике РФ на среднесрочном горизонте существенно не изменился и по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, добавляет регулятор.

Таким образом, жесткая риторика регулятора и возможный рост продаж валюты в рамках налоговых платежей марта могут поддержать рубль около достигнутых уровней, не дав обновить очередные минимумы за 11 месяцев.