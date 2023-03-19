Решение ФРС замыкает тройку регуляторов
ФРС на заседании 22 марта будет выбирать между сохранением ключевой долларовой ставки на текущем уровне 4,75% и повышением на 25 б.п., до 5%. Итоговое решение, на наш взгляд, будет зависеть от развития банковского кризиса в США.
С одной стороны, американский ЦБ должен бороться с инфляцией, дальше повышать ставку и ужесточать финансовые условия. Напомним, что в феврале инфляция в США составила 6%, что в три раза выше целевых 2%.
С другой стороны, ФРС вынуждена спасать банковскую систему, предотвращать углубление финансового кризиса и смягчать финансовые условия.
Пока повышение на 25 б.п., до 5% является, на наш взгляд, более вероятным. Мы не исключаем, что это может стать последним повышением ставки в этом цикле ужесточения монетарной политики.
Допускаем, что в ближайшие месяцы ФРС может начать снижать ставку для спасения финансовой системы. Однако это может грозить новым витком глобальной инфляции.
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