Нефтяной рынок оказался под давлением на фоне проблем в банковском секторе США и Европы. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США привел к банкротству банка SVB и оголил проблемы других банков. Кризис ликвидности зацепил и европейские банки: Credit Suisse и Commerzbank. Хотя Нацбанк Швейцарии (SNB) согласился поддержать Credit Suisse ликвидностью, 19 марта стало известно, что UBS купил Credit Suisse за 3,24 миллиарда долларов. Оба банка получат от SNB помощь в размере 108 миллиардов долларов для восстановления ликвидности. UBS расплатится своими акциями по схеме одна акция UBS за 22,48 акции Credit Suisse.

Низкие цены на нефть понизили экспортным компаниям валютную выручку, от которой зависят налоговые поступления в российский бюджет и предложение на Мосбирже. Стоит напомнить, что с начала года дефицит бюджета составил 2,6 триллиона рублей. По словам Минфина России сокращение доходов вызвано в первую очередь проблемами в нефтегазовой отрасли. Из-за этого расходы сильно опережают доходы.

Центральный банк сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5% годовых, которая не меняется с 19 сентября 2022 года. На пресс-конференции Э. Набиуллина заявила, что проблемы с банками в США и Европе не влияют напрямую на российский финансовый сектор. Также ЦБ зафиксировал ухудшение внешних условий для российской экономики по сравнению с ситуацией месячной давности из-за санкций. Из-за внешнего фона на следующем заседании ставка может остаться на уровне 7,5%.

В понедельник, 20 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит 72,37 доллара. Торги по валютам на Мосбирже открылись в небольшом плюсе. Позиции рубля остаются слабыми, поскольку нет факторов для смены тренда. Нефтяной рынок продолжает оказывать негативное влияние.

В центре внимания участников рынка заседание ФРС США и встреча Си Цзиньпина и В. Путина.

Две трети аналитиков ждут от ФРС США повышения ставки до 5,00%, треть — что регулятор сохранит ставку на уровне 4,75%.

Встреча китайского лидера с Владимиром Путиным запланирована на 20-22 марта. В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Главы государств в преддверии встречи опубликовали свои статьи в "Жэньминь Жибао" и "Российской газете", посвященные двусторонним отношениям.