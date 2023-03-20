Мировые рынки на негативе
Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения в пятницу, сегодня утром консолидируются у уровней закрытия прошлой недели.
Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 1,1%, торгуясь в районе 72,2 доллара за баррель. Отметим, что поводом к продажам по широкому спектру рисковых активов продолжают выступать проблемы в банковском секторе США и Европы. При этом в ходе недели важным фактором для мировых рынков станет решение ФРС США по ставке. Американский регулятор, учитывая наличие проблем в банковском секторе страны, может взять паузу в цикле подъема ставки, что может улучшить ситуацию на мировых рынках. Также инвесторы обратят внимание на предварительные данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи вырос на 2,9%, поднявшись до 2 323 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации коррекционных настроений в наших акциях на ухудшении внешнего фона и снижении цен на нефть. При этом выход на прошлой неделе индекса Мосбиржи выше 2 300 пунктов говорит в пользу развития сценария восстановления нашего рынка с целями в районе 2 400 — 2 500 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 9.10 мск доллар и юань снижаются на 0,1% и 0,2%, торгуясь в районе 77 и 11,16 рубля соответственно, евро, напротив, прибавляет 0,2%, поднявшись до 82,1 рубля. В ходе сессии, учитывая ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, основные мировые валюты могут попытаться продолжить восходящую динамику прошлой недели. Однако, старт подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на следующий понедельник, будет способствовать росту предложения иностранной валюты на рынке, что, как минимум, сдержит ослабление рубля.
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