Наблюдательный совет директоров рекомендовал неожиданно высокие дивиденды, на чем акции Сбера подскочили на 10%. Даже после прошедшего роста дивдоходность составляет почти 13%.

Объемы торгов в акциях Сбера составили 2/3 от всех оборотов на рынке и кратно превысили средние значения последних сессий (79,4 млрд руб.). Ранее базовым консервативным вариантом считалась выплата 50% чистой прибыли по МСФО за 2022 г. (6 руб. на акцию). Но в Сбере решили направить акционерам и часть нераспределенной прибыли прошлых лет. Новость, безусловно, позитивна, и она может поддержать котировки в среднесрочной перспективе.

Рекомендация высоких дивидендов увеличивает уверенность инвесторов в том, что и в будущем банк будет как минимум придерживаться действующей дивполитики, а это при текущей траектории чистой прибыли предполагает еще более 20 руб. в следующем году. Акции могут преодолеть 200 руб. уже в ближайшее время.

Новые максимумы по индексу

Индекс МосБиржи за счет ралли в Сбере переписал максимумы с сентября 2022 г. Неплохо начал выглядеть нефтегазовый сектор несмотря на снижение сырьевых цен. Падение котировок Brent частично компенсируется слабостью рубля, а также неплохими финансовыми результатами компаний за прошлый год.

В ВТБ ждут лучший квартал

Глава банка Андрей Костин заявил, что ВТБ ждет рекордной прибыли в I квартале этого года. Самым успешным был III квартал 2021 г., когда банк заработал 87 млрд руб. Комментарии главы банка могут обеспечить локальную поддержку акциям, особенно в свете ралли в бумагах другого представителя сектора Сбера.

Решение ЦБ РФ

Регулятор ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 7,5%. Банк России подтвердил, что будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайших заседаниях. Тем не менее базовый сценарий предполагает сохранение паузы и на следующем заседании 28 апреля. Влияние пятничного решения на фондовый рынок преимущественно нейтральное.

UBS покупает Credit Suisse

Сумма сделки составляет за $3,2 млрд, что в 2,5 раза меньше, чем рыночная капитализация Credit Suisse. Швейцарский ЦБ также пообещал предоставить кредит в размере до $108 млрд для поддержки поглощения, а правительство страны выдало гарантию принять на себя убытки в размере до 9 млрд франков в целях снижения любых рисков для UBS. Часть долговых бумаг Credit Suisse будет конвертирована в обыкновенные акции. UBS подчеркивает, что объединенная компания будет иметь клиентские активы на сумму $5 трлн.

Между тем группа центробанков, в которую входят Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, ЕЦБ банк и Швейцарский национальный банк, согласились увеличить частоту операций по своп-линиям в долларах США с еженедельной до ежедневной, чтобы более оперативно реагировать на потребности кредитных организаций.

Урегулирование кризиса вокруг Credit Suisse — позитивный момент для настроений инвесторов. Однако сегодня с утра какого-то чрезмерного оптимизма во фьючерсах на индексы акций не наблюдается.

ФРС в центре внимания

Ключевым событием на этой неделе станет заседание ФРС в среду. В базовом сценарии ожидается повышение ключевой ставки на 25 б.п. (до 4,75-5,00%). Регулятор, скорее всего, не позволит себе отойти от тренда по ужесточению ДКП, но шаг в +50 б.п. уже вряд ли будет рассматриваться.