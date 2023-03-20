ЦБ России выражает беспокойство по поводу разных ипотечных программ, которые раньше были не самыми популярными в "арсенале" банков, но с 2022 года начали распространяться благодаря застройщикам.

Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.Банк России абсолютно не устраивают "черт знает какие" схемы застройщиков по ипотеке, регулятор будет с ними бороться.

В прошлом году получила распространение ипотека по ставкам, близким к нулю, снижение процентов достигалось за счет выплаты неявной комиссии, из-за которой стоимость жилья росла на 20-30%.

Подобные кредиты искажали ценообразование на рынке новостроек, могли вводить в заблуждение покупателей, создавали риски для банков и заемщиков.

Кроме того, при околонулевых ставках выгодно оформлять кредит на максимально долгий срок — обычно это 30 лет. Когда ставка близка к нулю, увеличение срока кредита приводит к минимальному росту процентных выплат. В результате даже при более высокой цене квартиры ежемесячный платеж становится намного меньше, чем при стандартной льготной ипотеке под 7%. Таким образом, одобрение по кредиту могли получать покупатели, не проходящие по стандартным условиям льготной ипотеки. Есть высокая вероятность, что заемщики не вникали в детали того, каким образом было получено настолько существенное снижение ежемесячного платежа.

В конце 2022 года на рынке получили распространение предложения «от застройщиков» с пониженными платежами по ипотеке в первые годы и повышением цены квартиры. Такие варианты по-прежнему связаны с искажением рыночных цен недвижимости, и, кроме того, еще менее прозрачны для заемщиков, чем простое снижение процентной ставки за комиссию.

Регулятор, как правило, напрямую не запрещает подобные схемы, но делает их менее выгодными для банков. ЦБ РФ может повысить коэффициенты риска по подобным кредитам или ввести повышенные нормы отчислений в резервы. Банки будут вынуждены повысить процентные ставки или отказаться от таких продуктов.