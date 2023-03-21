Новая неделя началась с ослабления рубля. В понедельник, 20 марта, пара доллар/рубль повысилась на 0,14%, до 77,17 руб., евро/рубль — на 0,87%, до 82,71 руб. Пара юань/рубль закрылась на уровне пятницы — 11,19 руб.



Волатильность на рынке была невысокой. С открытия основной сессии курс доллара США повышался до 77,75 руб., курс евро — до 82,86 руб. на фоне обвала цен на нефть до $70 за баррель. С достигнутого максимума пара доллар/рубль снижалась на 76,55 руб. С прилетом в Москву председателя КНР Си Цзиньпина и последующей встречей с Владимиром Путиным. В Москве и Пекине уверены, что этот визит придаст новый импульс развитию двусторонних и долгосрочных отношений. К закрытию дня курс доллара восстановился до 77,17 руб. Хотя здесь, наверное, в пользу рубля больше сыграл технический фактор: отскок цен на нефть марки Brent от $70 за баррель и ослабление американского доллара.



Баррель Brent в понедельник подорожал на 1,73%, до $73,77. Цена срикошетила от круглого значения $70,00, который является значимым техническим уровнем. В отскоке покупателям помог дешевеющий доллар. Индекс доллара падает в ожидании результатов заседания FOMC. Члены ФРС огласят решение по ключевой ставке 22 марта. По последним данным CME Group, инвесторы ожидают с вероятностью 72,3%, что ключевая ставка будет повышена на 25 б.п., до 5% годовых.

Во вторник, 21 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $72,96. Пока цена торгуется ниже $76 за баррель, сохраняются риски уйти к зоне $68-69 за баррель. Экономический календарь на сегодня пустой. В центре внимания остается заседание ФРС США и поступающие новости по визиту Си Цзиньпина.



Для доллара уровень 77,80 руб. остается промежуточным уровнем сопротивления. Как только покупатели разберут предложение продавцов, курс доллара ускорится к уровню 80 руб. У рубля сейчас нет позитивных факторов, которые бы могли сменить падающий тренд на восстановление. Налоговый период будет сдерживать укрепление доллара.



Российский рынок акций в понедельник показал отличную динамику. Индекс Мосбиржи вырос на 3,20%, до 2397,16 п., индекс РТС — на 3,25, до 979,83 п. Такой подъем рынку обеспечили нефтегазовый и финансовый сектора. Индекс Мосбиржи приблизился к уровню 2400 п. Это не предел, поскольку до зоны 2480-2500 все свободно. После пробоя отметки 2325, к торговле опять подключились трейдеры, использующие технический анализ.