Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные.

Так, в Азии, в отсутствии торгов в Японии, основные площадки прибавляют в пределах 0,4%. Фьючерсы на основные американские индексы, после роста днем ранее, сегодня утром консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, продемонстрировав восстановление в понедельник, сегодня вновь находится под давлением, снижаясь на 1% и торгуясь чуть выше 73 долларов за баррель.

Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по индексу экономических настроений в Германии и продажам жилья на вторичном рынке в США, а также выступление председателя ЕЦБ К. Лагард. При этом активность инвесторов в ходе сессии может быть пониженной — часть участников торгов возьмет паузу в принятии инвестиционных решений в преддверии завтрашнего заседания ФРС США.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи вырос на 3,2%, вплотную подойдя к уровню 2 400 пунктов. Сегодня с утра российские акции могут продолжить восходящую динамику, в результате чего наш рынок попытается преодолеть данную отметку. Однако желание части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям, накопленную в рамках волны роста, начавшейся в середине февраля, может, как минимум, сдержать дальнейший подъем нашего рынка, а при ухудшении внешнего фона способствовать переходу российского рынка в коррекцию.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, к 9.10 доллар и евро теряют 0,2% и 0,1%, торгуясь в районе 77,1 и 82,6 рубля соответственно, юань, напротив, прибавляет 0,1%, поднявшись до 11,2 рубля. В ходе сессии ожидаем попыток рубля отыграть часть потерь, понесенных в рамках прошлой недели. Поводом к подобной динамике может стать как улучшение ситуации в ценах на нефть, так и рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые ведут подготовку к пику налоговых выплат. В результате, к концу дня пара доллар/рубль может отступить ниже 77 рублей и закрепиться под данной отметки.