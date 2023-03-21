Индекс МосБиржи показал лучшую сессию за полгода, поднявшись на 4%. Рост в основном пришелся на голубые фишки, тогда как акции средней и малой капитализации заметно отставали от наиболее ликвидных бумаг.

Ралли обеспечили в первую очередь банки и нефтегазовый сектор. Объемы торгов остаются очень высокими, за день вновь наторговали чуть более 100 млрд руб.

Рост рынка отчасти поддерживается ожиданиями повышенных дивидендов от госкомпаний после кейса Сбера, локальными шортсквизами, а также фактором геополитики (переговоры РФ и КНР в Москве). Вместе с тем экспортерам помогает постепенное ослабление рубля: курс USD/RUB растет пять сессий подряд и уже выше 77.

В то же время нет никаких признаков поддержки нашего рынка со стороны сырьевого фактора. Bloomberg Commodity Index остается около двухлетних минимумов и накануне просто стоял на месте.

Взлет акций ВТБ

Бумаги с самого старта торгов получили поддержку на фоне комментариев Андрея Костина, который предположил лучший I квартал в истории банка. Других корпоративных событий не было, но бумаги в итоге выросли на 14%, показав лучший результат на российском рынке.

Уверенности в продолжении импульса нет. Ранее лета 2024 г. сложно рассчитывать на дивиденды. Тем более накануне ВТБ как раз анонсировал второй этап объявленной ранее допэмиссии.

Префы Транснефти прибавили 8%

Каких-то важных корпоративных новостей не было. Вероятно, подъем бумаг обеспечивается ожиданиями того, что госкомпания выплатит высокие дивиденды. Пример Сбера показывает, что выплаты могут быть выше предусмотренных 50% чистой прибыли по МСФО. И в случае с Транснефтью это допустимо.

Отчет Роснефти

Представлены финансовые результаты по МСФО за 2022 г. Добыча углеводородов выросла на 2,3%. Прирост EBITDA составил 9,5%, а чистая прибыль за год сократилась на 7,9%. Председатель правления компании Игорь Сечин отметил, что прибыль по итогам 2022 г. служит фундаментом для продолжения стабильных выплат акционерам.

Ранее Роснефть уже направляла 20,39 руб. на акцию за I полугодие 2022 г. Исходя из результатов II полугодия и действующей дивполитики оставшиеся выплаты могут составить 17,98 руб. или 4,7%. Совокупная доходность за весь год получается 10,2%. Возможны и позитивные сюрпризы с выплатой более 50%.

Дивиденды Интер РАО

Совет директоров рекомендовал дивиденды 0,2836 руб. Доходность около 8%. Компания не публиковала отчет по МСФО, так что нельзя точно сказать, какую долю прибыли направили акционерам. Ранее это всегда было 25%. В годовом выражении дивиденды выросли на 20% до 29,6 млрд руб. По сравнению с прошлыми годами доходность в 8% для Интер РАО выглядит высокой. Новость позитивна для акций компании.

Рынок США постепенно успокаивается

В преддверии заседания ФРС и на фоне урегулирования ситуации с банками волатильность на американском рынке акций постепенно снижается. Индекс S&P 500 начал неделю с роста на 0,9%, но пока он все еще находится чуть ниже 4000 п. До решения ФРС в среду рынок может оставаться в боковой динамике.

Цены на газ — новый минимум

Наблюдается продолжение падения цен на газ в Европе, что негативно для российского газового сектора, даже несмотря на упавший объем экспорта в этот регион. Котировки газа на хабе TTF опустились до $430 за тыс. куб. м — это минимум с лета 2021 г. При этом наблюдается аномально высокий уровень запасов в европейских ПХГ для марта, и это пока не располагает к развороту тенденции.