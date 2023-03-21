Почти год назад Всемирная ассоциация стали WorldSteel прогнозировала падение спроса на сталь в России в 2022 г. на 20%. В октябре 2022 г. прогноз падения был сокращен до 6%, но увеличен до 10% для 2023 г. В итоге, по февральским оценкам "Северстали", потребление металлопроката в России в 2022 г. упало всего на 4%. Вырастет ли спрос у производителей плоского проката в этом году и за счет чего?

На строительство приходится основная часть спроса на сталь (75-80%), причем не только в сортовом, но и в плоском прокате. Мы проанализировали структуру спроса по отраслям и обнаружили, что строительная отрасль определяет не менее 50% спроса на горячекатаный и холоднокатаный прокат, и не менее 80% спроса на оцинкованный прокат и сталь с полимерным покрытием. И речь идет не столько о жилищном строительстве, сколько об инфраструктуре — от социальных объектов, некоммерческой недвижимости (склады) и коммунальных коммуникаций до автодорог, мостов, портов и так далее. Инвестиции в инфраструктуру в основном финансируются государством и менее подвержены циклическим колебаниям.

В последние месяцы правительство РФ обновляло стратегии развития ЖКХ, автопрома, автодорожной сети и жилищного строительства, и в среднесрочной перспективе фокус на инвестиции в эти металлоемкие отрасли поддержит спрос на сталь, в значительной степени и на плоский прокат. Мы ожидаем, что госинвестиции в металлоемкие отрасли и низкая база 2022 г. в автопроме и машиностроении компенсирует возможную просадку спроса на сталь в текущем году в других отраслях (нефтегаз или, например, индивидуальное жилищное строительство) и приведут как минимум к стабильному спросу на прокат в 2023 г.

Санкционное давление привело к снижению рентабельности экспорта проката по мере их переориентации на удаленные рынки Азии, что усилило значимость внутреннего спроса на сталь даже для исторически крупных экспортеров проката НЛМК и "Северстали". По данным MMI, в 2022 г. на внутренний рынок РФ пришлось 65-80% плоского проката, произведенного крупнейшими стальными компаниями страны за год.

Долгосрочным фактором роста спроса на плоский прокат в жилом строительстве может стать не столько повышение объемов жилищного строительства до 120 млн кв.м. в рамках нацпроектов (на 2% в год в среднем до 2030 г. по сравнению с 102,7 млн кв. м. в 2022 г.), сколько реализация планов Минстроя по увеличению доли металлокаркаса в многоэтажном жилом строительстве (до 30% к 2030 г. с текущего уровня, не превышающего 1%), так и в нежилых зданиях — офисах, многоярусных гаражах, детсадах и так далее. По оценке Ассоциации развития стального строительства, в целом в России доля металлокаркаса не превышает 15% против 65% в США. Северсталь уже запускает пилотные проекты такого многоэтажного строительства в Подмосковье и Казани.

В индивидуальном жилищном строительстве в значительной степени используется оцинкованный прокат — для кровли домов и ограждений. Также, строительство коммерческой недвижимости требует больших объемов проката. Мы ожидаем, что оба эти направления могут оказаться под давлением — вызванный ковидом всплеск спроса на загородную недвижимость может ослабнуть, в то время рост свободных площадей в торговых центрах после ухода западных брендов в 2022 г. может замедлить инвестиционную активность и ввод новых ТЦ (это касается и бизнес-центров). Единственный сегмент, где мы в большей степени ожидаем роста, это складские помещения, в которых к началу 2023 г. образовался дефицит.

Развитие инфраструктуры предполагает металлоемкое строительство мостов, автомобильных и железных дорог (отбойники, электросети, сопутствующая инфраструктура). После недавнего обновления ряда нацпроектов (см. график) мы ожидаем устойчивого роста спроса на сталь в инфраструктуре, как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

Транспортный сегмент пострадал в прошлом году сильнее прочих крупных отраслей-потребителей проката — производство легковых автомобилей рухнуло на 67% в 2022 г. по данным Росстата, однако ввиду низкой базы можно ожидать восстановление потребления проката как в 2023 г., так и в среднесрочной перспективе. Впрочем, на легковые автомобили в 2022 г. пришлось менее 3% спроса всего проката. Остальное машиностроение также оказалось под давлением, однако мы прогнозируем умеренное восстановление с низкой базы 2022 г. по мере адаптации игроков к новым условиям и замещению выпадающего импорта.

В целом, мы ожидаем, что сектор строительства, а также восстановительный рост машиностроения компенсируют давление спроса на сталь в нефтегазовом секторе и обеспечат как минимум стабильный спрос на прокат в течение 2023 г.