Во вторник, 21 марта, российская валюта закрылась в небольшом плюсе. Она воспользовалась повышением нефтяных котировок и ослаблением "американца" перед заседанием ФРС США. Аппетит инвесторов на мировых рынках улучшился на фоне ослабления напряженности в банковской сфере США. Дополнительную поддержку рубль получал от продажи валютной выручки компаниями-экспортерами для уплаты налогов 28 марта. По итогам дня цена на нефть марки Brent повысилась на 1,86%, до $75,14. Пара доллар/рубль снизилась на 0,66%, до 76,66 руб., евро/рубль — на 0,13%, до 82,60 руб., юань/рубль — на 0,26%, до 11,16 руб.



В среду, 22 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется на уровне $74,70. Сегодня внимание инвесторов приковано к результатам заседаниям ФРС США по ставке. Решение будет оглашено в 21:00 мск. Рынок ожидает, что американский ЦБ повысит ставку до 5% годовых. Решение Федрезерва и выступление Дж. Пауэлла важно для динамики индекса доллара и нефтяного рынка. Повышение ставки заложено в цене, поэтому повышенную волатильность стоит ожидать во время выступления Пауэлла или на случай, если ставка на останется на уровне 4,75%, чтобы не усугублять банковский кризис. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания начнется в 21:30 мск. По оценкам BitRiver, покупателям в нефти остаётся проскочить зону $76,00 — $77,00, чтобы на горизонте замигал уровень $82 за баррель Brent.



На американской сессии выйдет отчет Минэнерго США. По прогнозу ожидается сокращение запасов нефти на 1,57 млн баррелей. Реакции на данные может не быть, поскольку фокус внимания трейдеров смещен на заседание ФРС США. Американский институт нефти (API) опубликовал свой отчет по запасам нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе. По их данным, запасы нефти выросли на 3,2 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов снизились на 1,1 млн баррелей и 1,8 млн баррелей соответственно.

По российской валюте никаких изменений. Снижение предложения валюты на Мосбирже из-за низких цен на нефть и растущий дефицит бюджета будут толкать курсы иностранных валют вверх. Цели остаются на уровнях 80 руб. за доллар и 84-85 руб. за евро, 11,50 руб. за юань. В паре доллар/рубль поддержкой выступает уровень 75,60 руб. Сначала нужно его пройти, чтобы переместиться на 74,75 руб. и снизить активность покупателей.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,04%, до 2398,15 п., индекс РТС — на 0,42%, до 983,95 п. Наибольшие потери понесли акции потребительского сектора и сектора металлы и добыча. Рост котировок замедлился, но не изменил техническую картину. Учитывая слабость рубля и отсутствие фундаментальных факторов для его укрепления, индекс Мосбиржи попытается восстановиться до 2500 п.