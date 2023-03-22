Российский рынок акций во вторник остановился в своем стремительном движении наверх на фоне накопленной перекупленности, но высокие обороты пока сохраняются. Индекс МосБиржи остался около 2400 п.

Динамика бумаг в первый день торможения после ралли — важный индикатор, особенно для голубых фишек. Так, вчера в аутсайдерах были Газпром (-2,9%) и ВТБ (-3,8%). Их продавали сильнее всех после роста, что отражает стремление инвесторов быстро зафиксировать прибыль. Вместе с тем, несмотря на такую же перекупленность, бумаги Сбера выглядели устойчивей остальных и почти не снизились. Это подтверждает наличие высокого спроса инвесторов в акциях банка и отсутствие у них желания активно продавать из-за предстоящих высоких дивидендов. Так что можно предположить, что в среднесрочной перспективе Сбер по-прежнему может выглядеть сильнее ВТБ и Газпрома.

Россия и Китай

По итогам встречи глав РФ и КНР был сделан ряд важных заявлений по дальнейшему сотрудничеству, но этот момент во многом был отыгран участниками днем ранее. Россия намерена поставлять в Китай как минимум 98 млрд кубометров газа к 2030 г., сообщил Владимир Путин. Кроме того, к названным объемам прибавится 100 млн т СПГ. Также отмечается, что стороны согласовали почти все детали газового проекта Сила Сибири-2 через Монголию. По газопроводу будет прокачиваться 50 млрд кубометров. Из-за отсутствия финальных параметров цены контракта для акций Газпрома эта новость пока может быть нейтральна.

Рекордная активность частных инвесторов

Мосбиржа сообщила, что в понедельник, когда наблюдался мощный рост российского рынка, сделки в течение дня заключали 1,1 млн человек. Для сравнения среднедневное значение в 2022 г. — лишь 625 тыс. При этом инвесторы активно торговали и в вечернее сессию — ее доля в общем обороте составила 21,1% против среднего значения в 5,6%. Доля физических лиц в общем объеме находится на уровне 81%.

Сокращение добычи нефти

Александр Новак сообщил, что запланированное с марта снижение добычи нефти в России на 500 тыс. б/с продлится до июня. Новость нейтральна, так как в целом ожидаема. Продление может помочь российским экспортерам получить более выгодную цену. Будет ли восстанавливаться добыча после июня, покажет ценовая конъюнктура на рынке, а также наличие потенциала для выгодных поставок дополнительной нефти на экспорт.

Заседание ФРС

Главное событие недели для мировых рынков. Итоги будут объявлены в 21:00 МСК, пресс-конференция Джерома Пауэлла начнется в 21:30 МСК.

Консенсус-прогноз предполагает повышение ключевой ставки на 25 б.п. до 4,75-5,00%, однако это заседание является одним из самых неопределенных за последний год. Так, ряд экспертов допускают сохранение ставки неизменной в целях стабилизации ситуации, возникшей в банковском секторе. Такой вариант выглядит маловероятным, но все равно, согласно оценкам FedWatch Tool, шансы на этот сценарий около 15%.

От Пауэлла инвесторы ждут комментариев о том, что проблемы с региональными банками будут решены. Опасения участников заключаются в том, что повышение ставок может оказать дополнительное давление на банковский сектор и еще больше ограничить кредитование, нанеся ущерб бизнесу.

Перед заседанием индекс S&P 500 прибавил еще чуть более 1% и вернулся к 4000 п. В лидерах финансовый и энергетический сектора, прибавившие по 3%. Видимо, инвесторы придерживаются устоявшейся традиции "Не шорти Фед".