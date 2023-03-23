МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. В среду, 22 марта, по итогам дня торги по рублю завершились в минусе. Рубль не успел отреагировать на падение доллара в конце дня. На локальном валютном рынке сохранялась низкая волатильность до закрытия вечерней сессии на фоне ожидания результатов заседания ФРС США. Пара доллар/рубль повысилась на 0,52%, до 77,05 руб., евро/рубль — на 0,72%, до 83,19 руб., юань/рубль — на 0,22%, до 11,18 руб.



По итогам двухдневного заседания Федеральная резервная система США повысила процентные ставки на четверть процентного пункта и указала на то, что, возможно, будут еще повышения. Поступив таким образом, ФРС дала понять, что, несмотря на проблемы банков, борьба с инфляцией должна продолжаться. Большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС прогнозируют базовую ставку на конец 2023 год на уровне 5-5,25%. На пресс-конференции Джером Пауэлл подчеркнул свою убежденность в том, что банковская система остается устойчивой и банки переживут повышение ставки. Инфляция в приоритете.



Доллар США просел к своим конкурентам, так как покупатели восприняли повышение ставки ФРС как "голубиное". Индекс доллара обвалился до 101,67 п. Американские фондовые индексы тоже упали, поскольку надежды на снижение ставок в ближайшем будущем ослабли. Пауэл сказал, что снижение процентной ставки в США в 2023 году не рассматривается.



Цена на нефть марки Brent повышалась до $77,07. Покупателям не удалось удержать высоту. После выступления Пауэлла они отступили. Отчет Минэнерго США проигнорировали, поскольку их внимание было приковано к заседанию ФРС США. Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей, до 481,18 млн баррелей (прогноз был —1,8 млн баррелей). Запасы бензина упали на 6,4 млн баррелей (прогноз был —2,36 млн баррелей), дистиллятов — на 3,31 млн баррелей (прогноз был —1,5 млн баррелей.).



В четверг, 23 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $76,16. Учитывая, что индекс доллара упал до 101,67 пунктов, то рубль на открытии утренней сессии получил поддержку. Пара доллар/рубль снизилась до 76,70 руб. Пара евро/рубль повысилась до 83,77 на фоне роста пары евро/доллар. Полагаю, что до понедельника участники рынка будут анализировать речь Пауэлла, чтобы понять, как действовать на рынке до 3 мая (заседание ФРС). По последним данным CME Group, инвесторы ожидают сохранения ставки на уровне 5% годовых с вероятностью 63%. От пары доллар/рубль ожидаю консолидацию в диапазоне 76,40-77,25 руб. Котировки нефти могут подрасти до уровня $78.



Российский рынок акций закрылся в небольшом минусе. Рынок находится в коррекционной фазе после двухдневного ралли. Индекс Мосбиржи снизился на 0,18%, до 2393,88 п., индекс РТС — на 0,40%, до 980,02 п. Индекс МосБиржи консолидируется чуть ниже 2400 п. Учитывая, что рубль торгуется в плюсе, то можно предположить, что индекс продолжит консолидироваться. Если рост не продолжится, то можно рассмотреть коррекцию до 2357 п. Ниже не стоит, а то начнется фиксация прибыли по длинным позициям.