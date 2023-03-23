Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как противоречивые.

В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после существенного снижения в среду на фоне подъема ставки ФРС США на 25 б.п., сегодня утром восстанавливаются, прибавляя до 0,5%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,9%, однако благодаря динамике предыдущих сессии удерживает позиции в районе 76 долларов за баррель.

Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим решение Банка Англии по ставке и публикацию блока данных по рынку труда и статистики по заявкам на пособия по безработице в США.

По итогам среды индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, отступив до 2 394 пунктов. Отметим, что в последние сессии наш рынок консолидируется у новых локальных максимумов, установленных в районе 2 400 пунктов. При этом наши акции поддерживает улучшение ситуации в ценах на нефть. Однако желание части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям компенсирует позитив со стороны рынка энергоносителей и не позволяет российскому рынку продолжить восходящую динамику. На наш взгляд, сегодня в рамках сессии индекс Мосбиржи может перейти в коррекционное снижение и отступить в район 2 350 — 2 380 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 9.10 мск. доллар теряет 0,4%, торгуясь в районе 76,8 рубля, евро и юань, напротив, растут на 0,6% и 0,4%, поднявшись до 83,7 и 11,23 рубля соответственно.

В ходе сессии национальная валюта может попытаться отыграть часть потерь, понесенных по отношению к евро и юаню, и укрепить свои позиции по отношению к доллару. Поводом для подобной динамики выступает улучшение ситуации на рынке энергоносителей и повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, приходящемуся на 27 марта. В сложившихся обстоятельствах, пара доллар/рубль в ходе сессии может отступить ниже 76,5 рубля.