МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 24 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 4,2% 3,1%
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) 54  
10:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль) 0,4% 0,1%
10:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (февраль) -5,3% -4,7%
10:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (февраль) -5,1% -4,7%
10:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) 0,5% 0,2%
11:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (4кв2022) 0,1% 0,2%
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 47,4 48
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 53,1 52,5
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 46,3 47
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 50,9 51
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 48,5 49
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (март) 52 51,9
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 52,7 52,5
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (март) 53,1 52,7
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 49,3 50
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 53,5 53
12:30 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (февраль) 0,8% 0,2%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (февраль) -4,5% 0,6%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) -0,6% 0,6%
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) 4,1%  
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) 0,5% 0,7%
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) 2,4%  
16:30 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 47,3 47
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (март) 50,1 47,5
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (март) 50,6 50,5
18:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
19:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 589  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 754  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -17,4 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 206,9 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 98,5 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -12,4 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -209,5 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -24,8 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -75,3 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -4 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 148,4 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ФосАгро — ГОСА (реестр закрыт 01.03.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022, реестр для выплаты — 04.04.2023) 105 (1кв2021) + 156 (1П2021) + 234 (9м2021) + 780 (фин2021+1П2022) — див-д 2021/2022 318 (9м2022) + 465 (фин2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Белуга Групп — закрытие реестра для ГОСА (15.04.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022, реестр для выплаты — 26.04.2023) 72,76 (1П2021) + 47,24 (фин) — див-д 2021 150 (1П2022) + 75 (9м2022) + 400 (фин2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB СИБУР Холдинг — закрытие реестра для ГОСА (17.04.2023, в заочной форме, див-ды 2022) 14,15 (9м2021) — див-д 2021 9,2 (рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Московская биржа — Наблюдательный совет (рекоменд. по див-дам за 2022) 0 — див-д 2021 4,84 (пред. рекоменд.) — див-д 2022