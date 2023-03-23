События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 марта
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 24 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|4,2%
|3,1%
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI)
|54
|10:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль)
|0,4%
|0,1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (февраль)
|-5,3%
|-4,7%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (февраль)
|-5,1%
|-4,7%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|0,5%
|0,2%
|11:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (4кв2022)
|0,1%
|0,2%
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|47,4
|48
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|53,1
|52,5
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|46,3
|47
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|50,9
|51
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|48,5
|49
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (март)
|52
|51,9
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|52,7
|52,5
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (март)
|53,1
|52,7
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|49,3
|50
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март)
|53,5
|53
|12:30
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (февраль)
|0,8%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (февраль)
|-4,5%
|0,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м)
|-0,6%
|0,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м)
|4,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м)
|0,5%
|0,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м)
|2,4%
|16:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|47,3
|47
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (март)
|50,1
|47,5
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (март)
|50,6
|50,5
|18:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|19:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|589
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|754
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-17,4 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|206,9 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|98,5 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-12,4 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-209,5 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-24,8 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-75,3 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-4 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|148,4 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ФосАгро — ГОСА (реестр закрыт 01.03.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022, реестр для выплаты — 04.04.2023)
|105 (1кв2021) + 156 (1П2021) + 234 (9м2021) + 780 (фин2021+1П2022) — див-д 2021/2022
|318 (9м2022) + 465 (фин2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Белуга Групп — закрытие реестра для ГОСА (15.04.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022, реестр для выплаты — 26.04.2023)
|72,76 (1П2021) + 47,24 (фин) — див-д 2021
|150 (1П2022) + 75 (9м2022) + 400 (фин2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|СИБУР Холдинг — закрытие реестра для ГОСА (17.04.2023, в заочной форме, див-ды 2022)
|14,15 (9м2021) — див-д 2021
|9,2 (рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Московская биржа — Наблюдательный совет (рекоменд. по див-дам за 2022)
|0 — див-д 2021
|4,84 (пред. рекоменд.) — див-д 2022
https://1prime.ru/experts/20230323/840177445.html