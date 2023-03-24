Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые.

В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,5%. Фьючерсы на основные американские индексы. после некоторого роста в четверг, подтягиваются на 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,1%, торгуясь в районе 75,8 доллара за баррель. Из макроэкономических факторов, способных оказать сегодня влияние на настроения инвесторов, можно выделить публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут изменения в настроениях бизнеса в развитых экономиках на фоне роста ставок и проблем в банковском секторе.

По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, отступив до 2 388 пунктов. Сегодня коррекционная динамика в наших акциях может продолжиться. Основным фактором здесь выступает желание части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям, накопленную в рамках волны роста российского рынка, начатой во второй декаде февраля. В результате, к концу дня индекс Мосбиржи может отступить в диапазон 2 350 — 2 380 пунктов. Изменить данную тенденцию может улучшение ситуации на рынке энергоносителей. Так, в случае выхода нефти марки Brent в район 77 долларов за баррель, спрос на российские акции может вырасти, что даст шанс рынку на отыгрыш вчерашних потерь.

На валютной секции Московской биржи сегодня с утра основные мировые валюты растут по отношению к рублю. Так, к 9.00 мск доллар и юань прибавляют 0,4% и 0,1%, поднявшись до 76,3 и 11,12 рубля соответственно, евро удерживает позиции у уровней закрытия предыдущего дня, торгуясь в районе 82,6 рубля. В ходе сессии ожидаем попыток рубля отыграть утренние потери и продолжить вчерашнюю волну укрепления. При этом основную поддержку национальной валюте оказывает приближение пика налоговых выплат, приходящегося на начало следующей недели, что ведет к росту предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. В сложившихся обстоятельствах в ходе сессии пара доллар/рубль может сделать существенный шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 75 рублей.