Индекс МосБиржи показывает нейтральную динамику. В четверг торговая активность резко снизилась, обороты упали до 27 млрд руб. против 100 в понедельник. В голубых фишках в основном боковая динамика.

В то же время консолидация наиболее ликвидных бумаг провоцирует возврат резких движений в третьем эшелоне. С десяток низколиквидных акций накануне показали мощные движения без каких-либо новостей.

Гигантские дивиденды Банка Санкт-Петербург

Совет директоров рекомендовал выплатить на обыкновенные акции 21,16 руб. Отсечка 10 мая. Новость появилась сразу после закрытия основных торгов, а так как акции БСП не торгуются на вечерне сессии, то они не успели заложить в цену позитив. Дивдоходность 15,2%.

Сегодня с открытия бумаги могут показать мощный рост. Важно, что указанные выплаты составляют лишь 21% от чистой прибыли банка за 2022 г., которая выросла на 162%. Кроме того, напомним, что ранее БСП уже выплатил за I полугодие 11,81 руб.

Отчет Мечела

Опубликован слабый операционный отчет за 2022 г. Результаты умеренно негативные. Ключевой момент в отчете снижение добычи и продаж коксующегося угля в IV квартале. Ранее отчеты по МСФО всегда публиковались в тот же день что и операционные результаты. Вчера их не было и будут ли вообще, пока непонятно. Но в целом долгосрочный взгляд остается положительным. Дисконт российской нефти к сорту Brent снижается

Важное сегодня:

• Наблюдательный совет Мосбиржи примет окончательные рекомендации по дивидендам за 2022 г. Событие нейтрально. Ранее уже было анонсировано предварительное предложение в 4,84 руб. на акцию и, вероятно, его лишь подтвердят.

• Сегодня состоится годовое общее собрание акционеров ФосАгро. В повестке есть вопрос дивидендов: 465 руб. на акцию или 6,4% к уровню вчерашнего закрытия. Вчера состоялось заседание совета директоров Куйбышевазота, на котором обсуждался вопрос дивидендов. Акции на новости о его проведении прибавили по 7%. Результаты пока не опубликованы, но ждем их в ближайшее время.

Неопределенность после ФРС

Американский рынок акций в четверг попробовал отыграть потери, понесенные после заседания ФРС, однако к концу дня рынок снова продавили вниз. В результате итоговые изменения по S&P 500 оказались совсем незначительными, индекс остается ниже 4000 п.

Если нужно, то поможем

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что помимо уже предпринятых мер по спасению банков, экстренные действия для поддержки кредитных организаций могут быть использованы снова, если это будет необходимо.

"Решительные действия, которые мы предприняли, гарантируют безопасность депозитов американцев", добавила она.

Банковские страхи пока поутихли, что привело к переходу рынка акций США в состояние консолидации. Однако в то же время цены на золото, выступающие сейчас индикатором страха, вновь начали постепенно подниматься наверх и приближаются к уровню $2000. Повторное преодоление этого рубежа может спровоцировать ускорение роста, что только лишь добавит нервозность рынку акций, для которого динамика драгметалла является сигналом рыночных настроений. Если цена падает, значит ситуация с банковским кризисом успокаивается, если растет, то значит увеличиваются и риски.