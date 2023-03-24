Российская валюта в течение завершившейся рабочей недели продемонстрировала разнонаправленную динамику против основных торгуемых на Московской бирже валют, в итоге чего изменения курсов оказались незначительными.

Между тем, доллар, евро и юань в очередной раз смогли обновили максимумы с апреля прошлого года на отметках: 77,76 рубля, 83,89 рубля и 11,30 рубля, соответственно, после чего сползли.

Отсутствие сильных внешних рыночных факторов, позитив от государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию и приближение налоговых платежей марта, в целом, позволяли рублю балансировать около достигнутых уровней.

Рынок нефти, как традиционный фактор курсообразования рубля, на неделе успел обновить минимум с декабря 2021 года (на отметке 70,12 доллара за баррель сорта Brent), после чего отскакивал до 77,44 доллара, но к выходным сполз район отметки 74,5 доллара. Таким образом, котировками была «нарисована» некая «подкова».

Индекс доллара, отражающий стоимость корзины валют шести стран — торговых партнеров США на неделе провалился от уровня 103,7 пункта до 101,92 пункта – минимума с 3 февраля, после чего к закрытию недели отскочил в район отметки 103,2 пункта. Сказывались ожидания, а затем и само решение ФРС США поднять базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. Регулятор добавил, что не ожидает ее понижения в текущем году. При этом, по данным CME Group, 66% аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки ФРС по итогам майского заседания.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю повысился на 2 копейки до 77,08 рубля, евро – на 71 копейку до 82,71 рублей ровно, юаня упал на 5 копеек до 11,14 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю поднялась до 5,74 тысячи против 5,6 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль начал рабочую неделю инерционным ослаблением против основных торгуемых валют. Однако определенное торможение этого ослабления произошло благодаря геополитическому фактору.

Им стали сообщения о прилете в Москву председателя КНР Си Цзиньпина с государственным визитом для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. В последующие дни это событие оказывало поддержку российской валюте.

В частности, в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина сказано, что Россия и Китай будут повышать уровень финансовой кооперации за счет расширения практики использования национальных валют. Кроме того, в документе сообщается, что будет укреплено взаимодействие между странами на финансовых рынках.

Товарооборот России и Китайской Народной Республики в 2022 году достиг исторически рекордной отметки в 185 миллиардов долларов, а в 2023 году ожидается, что Россия и Китай не только выйдут на объем торговли в 200 миллиардов долларов, но и превзойдут его, заявил президент России Владимир Путин.

После решения ФРС США по денежно-кредитной политике (ДКП) доллар на форексе попал под давление, и это могло дать импульс к фиксации прибыли от его роста в предыдущие дни против рубля, тем более, что усилить продажи валюты в рамках этого могли экспортеры, конвертирующие валюту для налоговых платежей марта по выгодному курсу. Налоги выросли к февралю почти на 70%, до 3,6 триллиона рублей.

ПРОГНОЗЫ

Однако завершение недели рубль провел неуверенно. Как это принято в последнее время, перенос рублевых позиций через выходные сопряжен с рисками, и некоторые игроки откупали несколько подешевевшую инвалюту.

Между тем, единый платежный налоговый день на следующей неделе может привести к локальному укреплению рубля на фоне роста объема торгов. Сохранение слабости валюты США на форексе поддержит спрос на риск и тоже может поддержать рубль, а курс попробует пойти в направлении 75 рублей за доллар.