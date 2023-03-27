Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста в пятницу, сегодня с утра прибавляют до 0,5%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,5%, торгуясь в районе 75 долларов за баррель. Отметим, что на протяжении недели важным фактором для динамики мировых рынков останется ситуация в банковском секторе Европы и США и шаги регуляторов по купированию возникших проблем. Плюс к этому инвесторы обратят внимание на макроэкономическую статистику, среди которой мы выделяем индекс делового климата и изменение количества безработных в Германии, предварительные данные по инфляции в Германии и Еврозоне, а также индексы доверия потребителей и расходов на личное потребление в США. Стоит ли веры рубль до первого апреля?

По итогам пятницы индекс Мосбиржи подтянулся на 0,1%, закончив неделю в районе 2 392 пунктов. Сегодня ожидаем продолжения консолидации нашего рынка под локальными максимумами, установленными на прошлой неделе. При этом, улучшение ситуации на внешних площадках может компенсироваться желанием части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в российских акциях, что как минимум сдержит дальнейший рост, а при ухудшении внешнего фона может способствовать переходу индекса Мосбиржи к коррекционному снижению. При этом с технической точки зрения можно отметить, что индекс Мосбиржи на прошлой неделе поднялся к долгосрочному нисходящему тренду, берущему начало от максимумов, установленных в октябре 2021 года, и протестировал его. Однако с первого захода пробить данный тренд не получилось, в результате чего коррекционный откат от тренда выглядит логичным.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 9.00 мск доллар отступает на 0,3%, уйдя ниже 76,9 рубля, евро и юань, напротив, прибавляют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 82,7 и 11,14 рубля соответственно. Сегодня в ходе сессии национальная валюта может предпринять попытку роста на фоне повышенного предложения валюты со стороны экспортеров. Однако уже во второй половине дня интерес экспортеров к рублевой ликвидности начнет снижаться, в результате чего основные мировые валюты попытаются к концу сессии отыграть потери первой половины торгов. В сложившихся обстоятельствах к концу сессии пара доллар/рубль может попытаться вернуться выше 77 рублей.