События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 марта
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 28 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|1,9%
|0,4%
|7:00
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|11:35
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|11:45
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Сэма Вудса
|11:45
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|11:45
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена
|14:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (февраль)
|-91,09 млрд долл
|-91 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (февраль)
|0,1%
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (январь)
|4,6%
|2,5%
|16:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|16:15
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (март)
|102,9
|101
|17:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|19:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот
|4,109%
|22:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|3,262 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Россети Ленэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2022
|RUB
|Сбербанк — закрытие реестра для ГОСА (21.04.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 11.05.2023)
|0 (ао, ап) — див-д 20210
|25 (ао, ап) — див-д 2022
|RUB
|Аэрофлот — СД (о финансовых результатах по итогам 2022, о КПЭ в рамках долгосрочной программы развития Группы и руководящего состава ПАО на 2023-2025, о подходе к распределению чистой прибыли/убытков в Группе Аэрофлот за 2022)
https://1prime.ru/experts/20230327/840207692.html