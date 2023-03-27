МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 28 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) 1,9% 0,4%
7:00 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды    
11:35 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
11:45 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Сэма Вудса    
11:45 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
11:45 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена    
14:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (февраль) -91,09 млрд долл -91 млрд долл
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (февраль) 0,1%  
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (январь) 4,6% 2,5%
16:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
16:15 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (март) 102,9 101
17:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
19:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот 4,109%  
22:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 3,262 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Россети Ленэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2022    
  RUB Сбербанк — закрытие реестра для ГОСА (21.04.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 11.05.2023) 0 (ао, ап) — див-д 20210 25 (ао, ап) — див-д 2022
  RUB Аэрофлот — СД (о финансовых результатах по итогам 2022, о КПЭ в рамках долгосрочной программы развития Группы и руководящего состава ПАО на 2023-2025, о подходе к распределению чистой прибыли/убытков в Группе Аэрофлот за 2022)    