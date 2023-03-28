2023-03-28T17:04:29+03:00

2023-03-28T17:04:29+03:00

2023-03-28T17:04:29+03:00

2023

https://1prime.ru/experts/20230328/840219348.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 марта

Мнения аналитиков

Новости

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Ожидаемые в среду, 29 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских... ПРАЙМ, 28.03.2023

рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60