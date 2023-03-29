Во вторник, 28 марта, по итогам торгов рублевые пары закрылись ростом.

Рубль подешевел на фоне завершившегося налогового периода. Пара доллар/рубль повысилась на 0,29%, до 76,90 руб., евро/рубль — на 0,67%, до 83,20 руб., юань/рубль — на 0,54%, до 11,17 руб. Против евро и юаня минус оказался больше. Падение индекса доллара и повышение нефтяных котировок сдержали его от падения к доллару.



Индекс доллара проседал до 102,04 п. на фоне позитивных новостей из банковской сферы. Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США сообщила о том, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB) переходят к американскому First-Citizens Bank.



Баррель Brent подорожал на 1%, до $78,84. Цена повышалась до $79,16. Рынок продолжил отыгрывать новость о приостановке поставок из иракского Курдистана. Также в поддержку покупателей сыграло снижение индекса доллара на фоне позитивных новостей из банковской сферы.



В среду, 29 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $78,78 за баррель. Торги открылись небольшим ростом по рублевым парам. Факторы, влияющие на внутренний валютный рынок, остаются неизменными. К ним относятся данные платежного баланса РФ, динамика цен на нефть и индекса доллара, а также геополитические факторы.



Что касается дефицита бюджета, то он перешагнул прогнозируемый уровень в 2,93 трлн руб. на 2023 год на фоне увеличения расходов и сокращения налоговых поступлений в бюджет от нефтегазовой отрасли. По состоянию на 8 марта дефицит бюджета составил 3,3 трлн руб. Низкие цены на нефть и западные санкции в первом квартале текущего года, похоже, снизили доходы экспортных компаний.



В связи с этим по-прежнему настроен увидеть ралли доллара против рубля до уровня 78,30 руб. с последующим ускорением до 80 руб. Не вижу факторов, которые бы могли резко изменить тенденцию по рублю в его пользу. Поскольку фактор налогового периода больше не оказывает поддержки рублю, то на сегодня ожидаю восстановления курса доллара до 77,55 руб. к закрытию дня.



Что касается нефти, то сопротивление по Brent находится на отметке $80 баррель. Чтобы покупателям переломить нисходящую тенденцию, нужно пройти уровень $86 за баррель. Американский институт нефти (API) опубликовал данные за прошлую неделю. По данным API, Запасы нефти упали на 6,1 млн баррелей, запасы бензина — на 5,9 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 548 тыс. б/с. Вечером ждем официальную статистику Минэнерго США.

В четверг выйдет окончательная оценка ВВП США за четвертый квартал 2022 года. Ожидается, что рост составит 2,7% в годовом исчислении. Кто-то ждет пересмотра экономического роста на 3,2%. Третья оценка не оказывает влияния на рынки. Если ведомство сильно пересмотрит показатель, то окажет сильное влияние на доллар и цены на нефть, так как начнут пересматривать прогнозы за первый квартал, который завершается на этой неделе.



На российском рынке акции, которые показали существенный рост, начали корректироваться. Индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос лишь на 0,06%, до 2442.19 п. Индекс РТС снизился на 0,24%, до 999,83 п. На сегодня хочется рассмотреть снижение индекса IMOEX до 2405. Этот сценарий вступит в силу, если значение индекса принизит уровень 2430. Если рынок откроется ростом, то в силе остается зона 2480-2500 п.п.