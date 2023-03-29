Российский рынок акций после бурного роста в понедельник вчера не смог продолжить подъем. Повторяется ситуация предыдущей недели.

Среди голубых фишек лучше рынка вчера выглядели прежние лидеры Сбер и Татнефть. Уверенный рост наблюдается в Мечеле и Юнипро.

Учитывая рост цен на нефть в последние сессии, а также отсутствие какого-либо выраженного укрепления рубля, в ближайшее время фокус участников рынка может временно переключиться с растущего финансового сектора на акции нефтяников. Лучше рынка могут выглядеть ЛУКОЙЛ, Газпром нефть и Татнефть. Вместе с тем индекс МосБиржи при сохранении спокойного внешнего фона может приблизиться к 2500 п.

Падение акций девелоперов

Акции ПИКа, ЛСР, Эталона и Самолета во вторник выглядели хуже рынка, потеряв 0,6-1,6%. Весь сектор оказался под давлением на фоне обсуждения в ЦБ темы льготной ипотеки и специальных программ с низкими ставками. Регулятор выступает против схем, которые искусственно завышают стоимость недвижимости на первичном рынке, создавая риски для потребителей ипотечных продуктов. В качестве одной из мер в отношении программ от застройщиков Центробанк будет вводить повышенное резервирование таких кредитов, которые выданы по ставкам существенно ниже рыночной.

Отчет Ленэнерго и прогноз по дивидендам

Компания Россети Ленэнерго опубликовала отчет по РСБУ за 2022 г. Его важность в первую очередь заключается в том, что дивиденды по префам считаются именно из чистой прибыли по РСБУ. На привилегированные акции по уставу должно приходиться 10% прибыли. Исходя из вышедших данных и с учетом уже выплаченных за 9 месяцев 0,44 руб., итоговые дивиденды за 2022 г. могут составить 18,83 руб. или 12,4% по текущим уровням. Ленэнерго обычно платит дивиденды в июне-июле.

Сегодня отчет Ленты

Компания опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2022 г. Ожидания сдержанные, учитывая слабые операционные метрики за II полугодие. Сегмент гипермаркетов, являющийся основой бизнеса Ленты, стагнирует, а сопоставимые продажи магазинов у дома растут медленно.

Нефть на пути к $80

Фьючерсы на нефть Brent во вторник прибавили еще 1%, поднявшись к $79 за баррель. Ключевым драйвером днем ранее выступили новости о снижении поставок из Иракского Курдистана около 445 тыс. б/с.

В то же время в США вышла статистика от API о более существенном снижении запасов сырой нефти в США, чем ожидалось (-6,1 млн баррелей). Если сегодня эти цифры подтвердятся статистикой от Минэнерго США (EIA), то нефтяные цены могут получить еще один импульс поддержки и вернуться выше $80.

На рынке акций США все стабильно

Американский рынок накануне продолжил консолидироваться около ранее достигнутых отметок. Выраженной трендовой динамики пока не наблюдается. Нормализация ситуации в банковском секторе, с одной стороны, снижает общие риски финансовой стабильности, с другой — высокие процентные ставки и их вероятный дальнейший рост все еще несут в себе риски для многих отраслей и финансовых результатов компаний.

Разделение Alibaba

Компания объявила о возможном разделении своего бизнеса на 6 частей, которые потенциально могут привлечь средства в рамках первичных размещений акций (IPO). Выделение отдельных сегментов от электронной коммерции позволит повысить их автономность и, в случае проведения первичного размещения акций, может потенциально увеличить оценку всего бизнеса. Кроме того, снижаются регуляторные риски. Сама компания отмечает, что разделение предназначено для раскрытия акционерной стоимости и повышения конкурентоспособности на рынке. Акции Alibaba в США на этом фоне выросли на 14%.