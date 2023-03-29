Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно позитивные.

В Азии ведущие площадки прибавляют до 1%. Исключение составляет рынок Китая, теряющий 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного снижения во вторник, сегодня утром подтягиваются в пределах 0,5%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,4%, торгуясь в районе 78,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных повлиять на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию статистики по незавершенным продажам на рынке жилья и запасам нефти и нефтепродуктов в США.

По итогам вторника индекс Мосбиржи поднялся на 0,1%, закончив сессию в районе 2 442 пунктов. Сегодня на старте торгов преобладание покупок в российских акциях может сохраниться, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть. В результате, индекс Мосбиржи может попытаться сделать еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 2 500 пунктов. При этом фактором, сдерживающим рост, может стать желание части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в российских акциях, что, в случае ухудшения внешнего фона, может привести к переходу нашего рынка в коррекцию и тестированию сверху долгосрочного нисходящего тренда, пробитого на прошлой неделе.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.45 мск. доллар и евро теряют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 76,9 и 83,2 рубля соответственно, юань снижается на 0,2%, отступив до 11,15 рубля. Отметим, что прохождение пика налоговых выплат вновь выводит на первый план фактор изменения баланса спроса и предложения иностранной валюты на рынке, смещающегося в пользу иностранных валют за счет ожидания роста импорта и возможного снижения поступления валюты в страну со стороны экспортеров. Данный фактор в перспективе ближайших недель будет оказывать давление на рубль. При этом улучшение ситуации в ценах на нефть на текущий момент сдерживает рост основных мировых валют.