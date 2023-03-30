Настрой отличный, но провалы впереди
В среду, 29 марта, рубль уступил иностранным валютам, потеряв поддержку от налогового периода. Пара доллар/рубль повысилась на 0,33%, до 77,15 руб., евро/рубль — на 0,72%, до 83,80 руб., юань/рубль — на 0,24%, до 11,20 руб. Баррель Brent подешевел на 0,95%, до $78,09. Волатильность на рынке была низкой. Рубль умеренно ослаблялся в течение всех трех сессий. Дополнительное давление на рублевые пары оказал нефтяной рынок.
По итогам дня баррель Brent подешевел на 0,95%, до $78,09. Рост котировок остановился на уровне $79,64. Отскок индекса доллара от 102,03 не дал покупателям протестировать уровень $80. Началась фиксация прибыли по длинным позициям. Отчет Минэнерго США не оказал влияния на рынок.
По последним данным, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7,49 млн баррелей (прогноз был +1,75 млн баррелей), до 473,69 млн баррелей, запасы бензина — на 2,9 млн баррелей (- 2,25 млн баррелей). Запасы дистиллятов увеличились на 281 тыс. баррелей (прогноз был —1,55 млн баррелей).
В четверг, 30 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $77,95. Цена скорректировалась на 2,3%. Поддержкой выступает зона $77,40- $77,60. Если она не устоит, то покупателям придется отступать к уровню $75,85. Для продолжения роста им нужно закрыть день около уровня $79.
Утренняя сессия на Мосбирже открылась небольшим ростом по рублевым парам и сейчас рубль на время окрасился в зеленый цвет. В центре внимания участников рынка остается растущий дефицит госбюджета. Для российского рубля сохраняются нисходящие риски. По паре доллар/рубль ожидаю продолжения восходящего движения в направлении уровня 78,30 руб.
Российские фондовые индексы продолжил рост в рамках восходящего тренда. Индекс Мосбиржи вырос на 0,76%, до 2460,87 п, индекс РТС — на 0,47%, до 1004,56 п. 2468,48 п. Максимальный прирост составили акции финансового сектора. Индекс MOEXFN вырос на 1,2%, до 76,49. Локомотивом выступили акции Сбербанка, которые подорожали на 1,85%, до 217,99 руб. Фиксацию прибыли ожидаем при достижении индекса Мосбиржи зоны 2480-2500 п.п.
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