Российский рынок акций продолжает идти наверх, переписывая годовые максимумы. Индекс МосБиржи прибавил еще 0,7% и поднялся к 2460 п. Локомотивом снова выступили акции Сбера (+1,7%), на которые пришлось 45% оборота. Кроме того, уверенный и в то же время синхронный подъем отмечается в секторе черной металлургии: акции Северстали, ММК и НЛМК прибавили по 3,5%.

Локально рынок приближается к состоянию перекупленности, так что по мере приближения к 2500 п. по индексу может произойти временное торможения волны роста. Тот же Сбербанк на дневном графике показывает рекордную перегретость по популярному техническому индикатору RSI.

Вместе с тем локальную поддержку нашему рынку оказывает фактор слабого рубля. Несмотря на отскок сырьевых товаров, курс USD/RUB вообще не снизился и остается вблизи годовых максимумов на 77.

Не добрали до плана

Минфин РФ провел последний аукцион ОФЗ в I квартале и привлек 59,6 млрд руб. Всего за первые три месяца планировалось разместить гособлигаций на общую сумму 800 млрд руб. План выполнен на 92%. Это некритичный момент, учитывая начало года, а также тот факт, что ведомство почти в любой момент может предложить флоатеры с плавающим купоном, на которые спрос банков значительно выше.

Инфляция у таргета

Вышли недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ). С 21 по 27 марта он вырос лишь на 0,05%. В результате на фоне эффекта высокой базы прошлого года в годовом выражении показатель инфляции опустился до 4,3%. То есть по сути уже произошел возврат к таргету ЦБ РФ в 4%.

В ближайшее время ИПЦ может продолжить снижение. Это ожидаемое событие, но все равно воспринимается с позитивом. Чем дольше годовой ИПЦ будет находиться так низко, тем сильнее могут замедлиться общие инфляционные ожидания населения. А это в свою очередь создаст пространство для роста среднесрочных выпусков рублевых облигаций.

Первое IPO на Мосбирже в 2023

Дочерняя структура Института стволовых клеток человека (ИСКЧ) — Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico — проведет IPO на Московской бирже, сообщает ИСКЧ. Genetico планирует разместить среди инвесторов 10 млн акций, что составит по итогам размещения 12% от капитала компании. Компания работает в области медицинской генетики и генетических исследований, внедряя в практику здравоохранения инновационные решения для диагностики, профилактики и лечения генетических и социально значимых заболеваний.

За 2022 г. по МСФО отчитались:

∙ Лента. Отчет ожидаемо слабый, но компания решила запустить формат магазинов гипер-эконом (дискаунтеры), следуя за общей тенденцией в продуктовом ритейле. Сдержанный взгляд на акции.

∙ Группа Эталон. Сильные результаты, показана рекордная прибыль. Позитивные среднесрочные и долгосрочные ожидания по бумагам. Центральным вопросом для инвесторов остается потенциальная редомициляция.

Отсутствие плохих новостей — уже позитив

Рынок акций США возобновил подъем и вернулся выше 4000 п., по индексу S&P 500. Отсутствие на протяжении нескольких дней нового негатива, связанного с недавним банковским кризисом, обеспечивает постепенный рост спроса на рисковые активы.

Причем начали уверенно расти в первую очередь две отрасли: крупные высокотехнологичные компании, а также сектор недвижимости, который за последние 12 месяцев показал худший результат.