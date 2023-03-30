Совет ЕС одобрил "газовый пакет", предполагающий переход на возобновляемые ресурсы, а также продлил на год ограничения потребления газа на 15% и разрешил странам не принимать российский СПГ.

Совет ЕС ожидаемо продлил на год ограничения потребления газа на 15%, а вот разрешение не принимать российский СПГ стало довольно неожиданным. По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 26 марта газовые хранилища Европы были заполнены на 55%. Это довольно высокий показатель относительно прошлых лет, которые в аналогичные периоды имели заполненность в размере 25-30%. В то же время хранилища СПГ заполнены на 53% против 42- 52% в прошлые годы.

Вчера еврокомиссар по энергетике сообщала, что импорт СПГ в Европу за 2022 вырос на 70% до 135 млрд куб. м. При этом лидер в СПГ — НОВАТЭК за 9 месяцев 2022 года реализовал 5,99 млрд куб. м. на международных рынках или 11% от общего объема реализации. В прошлые годы при соразмерных объемах реализации экспортный доход превышал 30% выручки компании из-за разницы цен на внутреннем и внешних рынках. Поэтому новость о неприятии российского СПГ не назовешь позитивной для НОВАТЭКа.

С другой стороны, поставки СПГ из России в Китай в январе-феврале 2023 года выросли на 57,4% до 1,035 млн тонн (1,4 млрд куб м), а по итогам 2022 года Китай импортировал на 44% больше в размере 6,5 млн тонн (8,97 млрд куб м).

Благодаря удачному географическому расположению заводов, НОВАТЭК может довольно быстро переориентировать цепочки поставок на восток по Северному морскому пути. В ближайшее время мы ожидаем увидеть повышенную волатильность в акциях НОВАТЭКа, но в долгосрочной перспективе положительно смотрим на компанию.