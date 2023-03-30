События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 марта
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 31 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (февраль)
|1,35
|1,36
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (март)
|3,3%
|3,1%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (март)
|0,2%
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|-5,3%
|2,7%
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (февраль)
|5%
|5,8%
|3:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (февраль)
|0,4%
|0,4%
|4:30
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (март)
|56,4
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|52,6
|51,5
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (март)
|56,3
|54,3
|9:00
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2022)
|4,8%
|4,8%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Баланс счета текущих операций (4кв2022)
|-19,4 млрд ф.ст.
|-17,6 млрд ф.ст.
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (4кв2022)
|0,2%
|0,4%
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (4кв2022)
|-0,2%
|-0,2%
|предв.
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (март)
|-1,1%
|-2,2%
|предв.
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (март)
|-0,5%
|-0,3%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|-0,3%
|0,5%
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (февраль)
|1,5%
|0,2%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|1%
|0,9%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|1,1%
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (март)
|2 тыс
|3 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (март)
|5,5%
|5,5%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,2%
|0%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|5,6%
|5,7%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|8,5%
|7,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,8%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (февраль)
|6,7%
|6,7%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (февраль)
|4,7%
|4,7%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (февраль)
|0,6%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (февраль)
|5,4%
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (февраль)
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (февраль)
|1,8%
|0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (январь)
|-0,1%
|0,3%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (март)
|43,6
|43,4
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (март)
|64,7
|61,5
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март)
|63,4
|63,2
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|593
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|758
|22:05
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-20,5 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|154,3 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|158,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-5,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-202,5 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-38,5 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-66,3 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-7,3 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|144,8 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Сегежа Групп — финансовая отчетность по МСФО за 2022
|RUB
|QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2022/2022
|RUB
|Банк ВТБ — закрытие реестра для ВОСА (25.04.2023, в заочной форме, об увеличении УК банка путем допэмиссии)
https://1prime.ru/experts/20230330/840244574.html