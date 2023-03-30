МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 31 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (февраль) 1,35 1,36
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (март) 3,3% 3,1%
2:30 JPY Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (март) 0,2%  
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) -5,3% 2,7%
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (февраль) 5% 5,8%
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (февраль) 0,4% 0,4%
4:30 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (март) 56,4  
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 52,6 51,5
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (март) 56,3 54,3
9:00 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2022) 4,8% 4,8%
9:00 GBP Великобритания — Баланс счета текущих операций (4кв2022) -19,4 млрд ф.ст. -17,6 млрд ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (4кв2022) 0,2% 0,4%
9:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (4кв2022) -0,2% -0,2%
предв. GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (март) -1,1% -2,2%
предв. GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (март) -0,5% -0,3%
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) -0,3% 0,5%
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (февраль) 1,5% 0,2%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 1% 0,9%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 1,1%  
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (март) 2 тыс 3 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (март) 5,5% 5,5%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,2% 0%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 5,6% 5,7%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 8,5% 7,1%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,8%  
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (февраль) 6,7% 6,7%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (февраль) 4,7% 4,7%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (февраль) 0,6% 0,4%
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (февраль) 5,4%  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (февраль) 0,6%  
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (февраль) 1,8% 0,3%
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (январь) -0,1% 0,3%
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (март) 43,6 43,4
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (март) 64,7 61,5
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март) 63,4 63,2
18:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 593  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 758  
22:05 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -20,5 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 154,3 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 158,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -5,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -202,5 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -38,5 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -66,3 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -7,3 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 144,8 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Сегежа Групп — финансовая отчетность по МСФО за 2022    
  RUB QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2022/2022    
  RUB Банк ВТБ — закрытие реестра для ВОСА (25.04.2023, в заочной форме, об увеличении УК банка путем допэмиссии)    