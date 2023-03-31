В четверг, 30 марта, рубль немного укрепился против доллара США и китайского юаня, ослабился к единой валюте. К единой валюте потери были значительные. Курс евро преодолел отметку 84 руб. Спрос на евро повысился на фоне ослабления доллара США. Его падение вызвал опубликованный отчет по ВВП США и новость о том, что Китай и Бразилия отказались от доллара. Дополнительную поддержку рубль получал от растущих цен на нефть.

Пара доллар/рубль снизилась на 0,10%, до 77,08 руб., юань/рубль — на 0,07%, до 11,19 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,72%, до 84,37 руб.

Экономика США в четвертом квартале 2022 года выросла на 2,6% в годовом исчислении против прогноза 2,7% и 3,2% в третьем квартале. Китай и Бразилия заключили соглашение, согласно которому торговля между государствами будет осуществляться с использованием юаня вместо доллара. Пара евро/доллар взлетела до 1,0926, поддержав единую валюту против всех валют. Рубль подешевел к единой валюте на 0,72%, до 84,37 руб.

В пятницу, 31 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $78,44 (-0,96%) за баррель. Восстановление индекса доллара и неспособность пройти уровень $80 заставили покупателей отступить. Пока цена торгуется выше поддержки $77,80, покупатели могут возобновить покупки и протестировать отметку $80.

Торги на Мосбирже открылись снижением по валютам. Курс доллара находится у отметки 77 руб. На горизонте по-прежнему маячит уровень 80 руб., поскольку дефицит бюджета остается высоким, а цена на нефть марки Urals низкой. Средняя цена барреля за период мониторинга с 15 февраля по 14 марта 2023 года составила $50,80 за баррель, или $370,9 за тонну.

Российские индексы показали небольшой рост. Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 2465,93 п., индекс РТС — на 0,19%, до 1006,43 п. Если смотреть на внутридневные графики, то вчера была консолидация в ограниченном диапазоне. Силы покупателей истощились, но думаю, что перед коррекцией успеют обновить максимум.