Индекс МосБиржи в четверг показал незначительный рост по итогам сессии, но большую часть времени он торговался в боковике около 2460 п. Нейтральная динамика традиционно привела к спаду торговой активности и оборотов (до 33 млрд руб.).

Фокус участников начал постепенно смещаться с банковского сектора на нефтяные бумаги в свете подъема фьючерсов Brent и относительно слабого рубля. Лучше рынка: Татнефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть. По Индексу МосБиржи в ближайшее время возможно достижение 2500 п.

Отчет ЦИАН

Компания опубликовала сильные финансовые результаты за IV квартал, существенно увеличив рентабельность. Выручка за квартал выросла на 35% г/г до 2,39 млрд руб. Скорректированная EBITDA достигла 586 млн руб. по сравнению со 116 млн руб. годом ранее. Результаты позитивные, но сильного подъема после отчета в бумагах не произошло.

Последний день перед гэпом по ФосАгро

Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ФосАгро за 2022 г. На одну акцию будет выплачено 465 руб. В понедельник ожидается гэп вниз примерно на 5,5%. При спокойном фоне на его закрытие может уйти 1-3 месяца.

Сегодня отчет Сегежи

Результаты могут быть относительно слабыми, что в целом ожидаемо из-за ситуации в сегменте лесных ресурсов и деревообработки. Вместе с тем, перспективы на I квартал 2023 г. выглядят более позитивными в связи с ослаблением рубля, перестройкой логистических цепочек и восстановлением цен на пиломатериалы. Не исключено, что компании пока придется отложить дивиденды, учитывая высокую долговую нагрузку.

Акции в США растут

На рынке акций США продолжается поступательное восстановления на фоне стабилизации ситуации в банковском секторе. Индекс S&P 500 в четверг прибавил еще 0,5%. Выросли все сектора кроме финансового.

Сегодня в фокусе блок макростатистики. В частности, будет опубликован базовый ценовой индекс потребительских расходов (PCE), на который в первую очередь обращает внимание ФРС при оценке инфляции в стране. Экономисты прогнозируют, что показатель прибавил 0,4% за месяц и 4,7% в годовом выражении. В случае выхода данных ниже прогноза это будет воспринято рынком с оптимизмом.