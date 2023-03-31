Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня утром прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,3%, торгуясь в районе 78,4 доллара за баррель.

Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, выделим публикацию предварительных данных по инфляции в Еврозоне, а также статистику по расходам на личное потребление и индексу настроений потребителей от Мичиганского университета в США.

По итогам четверга индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, закончив сессию в районе 2 466 пунктов. Сегодня на старте торгов преобладание покупок в российских акциях может сохраниться, однако ухудшение ситуации на рынке энергоносителей будет сдерживать рост нашего рынка. При этом ближе к концу дня возможна активизация продаж за счет желания части инвесторов зафиксировать прибыль по длинным позициям в преддверии выходных. Данный фактор может привести к компенсации утреннего роста и переходу рынка в коррекционное снижение. В результате к закрытию индекс Мосбиржи может отступить ниже 2 460 пунктов.

На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 9.10 мск доллар и юань прибавляют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 77,1 и 11,2 рубля соответственно, евро, напротив, снижается на 0,3%, отступив до 84,1 рубля. В ходе сессии рубль может оказаться под давлением и к концу торгов ослабнуть по отношению к основным мировым валютам. Поводами выступят как ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, так и пониженное предложение иностранной валюты на рынке со стороны экспортеров. В сложившихся обстоятельствах, на наш взгляд, пара доллар/рубль в ходе сессии может предпринять попытку продолжения роста и к концу дня выйти в район 77,5 рубля.