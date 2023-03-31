Наиболее важным событием для российского рынка стал визит главы Китая Си Цзиньпина в Москву. По его итогам были достигнуты договоренности о значительном расширении сотрудничества между двумя странами, что улучшило перспективы развития российской экономики и внушило оптимизм инвесторам.

Март был также знаменателен началом добровольного снижения Россией добычи нефти в целях устранить дисконт марки Urals по отношению к Brent. Нефтяные котировки отреагировали ростом, однако, дальнейшую динамику цен в большей степени определили волнения в отношении будущего спроса. Они, в свою очередь, сформировались под воздействием первых кризисных проявлений в банковской системе США и Европы, возникших после резкого ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками. В России также продолжаются активные дискуссии на предмет восстановления привлекательности инвестиционного климата в стране, но конкретных решений пока не принято.



В апреле ряд компаний продолжит отчитываться по результатам завершившегося года. При этом поводом для роста российского рынка может выступить начавшийся сезон дивидендных рекомендаций. Скорее всего, инвесторы продолжат уделять большое внимание развитию событий в глобальных мировых центрах экономики.



Что касается компаний, на которые стоит обратить внимание, то стоит отметить, что относительно меньше рисков сопряжено с будущими результатами компаний нефтегазового сектора, а также продуктовой розницы.

В текущих условиях также сохраняется потенциал роста у бумаг банковского сектора, ритейла, логистики и IT.