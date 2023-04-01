Российская валюта в течение завершившейся рабочей недели преимущественно дешевела и продолжила обновлять почти годовые минимумы против основных торгуемых на Московской бирже валют.

В итоге, доллар, евро и юань в очередной раз смогли обновили максимумы с апреля прошлого года на отметках: 77,95 рубля, 84,80 рубля и 11,34 рубля, соответственно, после чего сползли.

Сохранение подавленного экспорта и восстанавливающегося импорта поддерживало давление на профицит торгового баланса РФ и на рубль.

Рынок нефти, как традиционный фактор курсообразования рубля, на неделе смог рывком оттолкнуться вверх от «полукруглой» отметки 75 долларов за баррель сорта Brent в направлении 80 долларов, однако немного не дотянул и в конце недели стабилизировался чуть ниже 80 долларов.

Участники рынка сыграли на повышение на новостях о разногласиях властей Ирака и Иракского Курдистана, которые привели к остановке поставок нефти из Курдистана через иракский нефтепровод в порт Джейхан, находящийся в Турции. Экспорт нефти через нефтепровод может не возобновиться в течение двух-трех недель, что может привести к снижению добычи нефти в Ираке на 200 тысяч баррелей в сутки.

Кроме того, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю рухнули на 7,5 миллиона баррелей до 473,7 миллиона баррелей, хотя эксперты прогнозировали повышение показателя на 100 тысяч баррелей.

Индекс доллара, отражающий стоимость корзины валют шести стран — торговых партнеров США на неделе вернулся в район минимумов с начала февраля — около 102 пунктов. Этому способствуют ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС США. По данным CME Group, половина экспертов ожидает сохранения Федрезервом ключевой ставки в мае на текущем уровне в 4,75-5% годовых.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю вырос на 52 копейки до 77,6 рубля, евро — на 1,5 рубля до 84,21 рубля, юаня — на 14 копеек до 11,28 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю поднялась до 6,2 тысячи против 5,75 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ НЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ НЕФТЬЮ И НАЛОГАМИ

Рубль начал рабочую неделю попытками стабилизации-коррекции вверх против основных торгуемых валют. Поддержка приходила от отскакивающей вверх нефти и пика мартовских налогов, уплата которых толкает экспортеров к конвертации валюты.

Стоимость нефти бодро оттолкнулась от 75 долларов за баррель сорта Brent. Это происходило на фоне забастовок во Франции, в результате которых в этой стране было закрыто более 80% НПЗ — то есть краткосрочно объем предложения нефтепродуктов сократился, что и вызывало рост цен на них.

Мартовские обязательные платежи в бюджет РФ выросли к февралю почти на 70%, до 3,6 триллиона рублей, оценили ранее для РИА Новости эксперты.

Однако завершение перечисления основных мартовских налогов в бюджет обусловило снижение продаж валюты экспортерами, что быстро свело на нет попытки коррекции рубля вверх.

ПРОГНОЗЫ

В итоге завершение недели рубль провел в ослаблении против основных торгуемых валют. Риски сокращения профицита торгового баланса РФ оказывают давление на российскую валюту.

Между тем, негатив со стороны российского бюджета, по крайней мере, не нарастает. Заверения Минфина о сокращении расходов после пиковых показателей первых месяцев и данные о размещении ведомством госдолга поддерживают надежды на балансировку бюджета.

Так, Минфин России в первом квартале разместил ОФЗ на 738,4 миллиарда рублей по номиналу, выполнив на 92,3% квартальный план. Во втором квартале ведомство планирует предложить на аукционах ОФЗ на 850 миллиардов рублей по номиналу.

В начале апреля курс рубля будет определяться валютными потоками. Ускорившаяся со стороны банков девалютизация может подстегнуть перевод недружественной валюты за рубеж и соответственно — ее покупку, тем более, что ЦБ пока сохраняет лимит перевода в 1 миллион долларов в месяц. Так что плавное повышение курса доллара к 80 рублям вполне вероятно