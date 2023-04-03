Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленное движение. Фьючерсы на основные американские индексы также не показывают единую динамику. Существенный рост демонстрирует рынок энергоносителей, где, на фоне решения ОПЕК+ сократить с мая добычу, ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 4,5%, поднявшись до 83,5 доллара за баррель. Отметим, что на предстоящей неделе, которая будет короткой для мировых рынков в связи с выходным в пятницу на большинстве развитых площадок, инвесторы продолжат следить за ситуацией в банковском секторе Европы и США, а также обратят внимание на статистику по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, данные по промпроизводству в Германии и рынку труда в США.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,6%, отступив до 2 451 пункта. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации покупок в российских акциях, чему способствует улучшение ситуации в ценах на нефть. В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи попытается отыграть пятничные потери, выйти на новые локальные максимумы и сделать существенный шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на отметке 2 500 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль предпринимает попытку укрепления по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск евро и юань теряют 0,6% и 0,5%, снизившись до 83,7 и 11,22 рубля соответственно, доллар отступает на 0,1%, торгуясь в районе 77,5 рубля. В ходе сессии национальная валюта попытается развить волну восстановления, чему способствует существенное улучшение ситуации на рынке энергоносителей. При этом пара доллар/рубль в ходе сессии может отступить в район 77 рублей.