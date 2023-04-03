Российский рынок акций сегодня может открыться ростом на фоне подъема цен на нефть. Неожиданное решение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи спровоцировало импульс в Brent на 5% наверх.

В связи с этим сегодня в числе лидеров могут оказаться акции российских нефтяников. В фокусе ЛУКОЙЛ, Роснефть, Татнефть и Газпром нефть. Нефтегазовый сектор способен подтянуть индекс МосБиржи к круглой отметке в 2500 п.

Кроме того, в пользу сегодняшнего роста выступает и статистика. За последние 14 недель первый торговый день был растущим в 12 случаях.

Рубль получает поддержку

Рост нефти может переломить тенденцию последних недель по ослаблению рубля. Курс USD/RUB завершал прошлую неделю около 77,5. В ближайшее время может откатиться ниже 76, курс юаня — вернуться ближе к 11. В то же время умеренно позитивную динамику могут показать средние и длинные рублевые облигации.

Отчеты компаний

Сильный отчет Qiwi. Выручка в 2022 г. выросла на 25,2% до 51,5 млрд руб. При этом в IV квартале темпы роста составили +58,6%. Скорректированная чистая прибыль за 2022 г. увеличилась на 45,9% до 14 млрд руб. Текущая оценка компании выглядит невысокой и привлекательной. Однако в кейсе Qiwi по-прежнему ключевую роль играет иностранная регистрация на Кипре. В компании отмечают, что в связи с сохраняющимися проблемами инфраструктуры фондового рынка, возникшими в результате введения санкций в отношении НРД, в Qiwi не видят возможности выплатить дивиденды или начать обратный выкуп акций с равным условиями для всех акционеров.

Ожидаемо слабый отчет Сегежи. В IV квартале давление на результаты оказало ухудшение конъюнктуры по всем ключевым сегментам. Компания страдает от закрытия европейского рынка, что заставляет перенаправлять товарные потоки и приводит к удорожанию логистики. По итогам года Сегежа сильно нарастила поставки в Китай, Турцию, Египет. Отношение чистый долг/OIBDA поднялось до 4,1х, что нельзя назвать комфортным показателем. В условиях падения ключевых финансовых метрик и сильного роста долговой нагрузки выплата значимых дивидендов Сегежей за 2022 г. видится маловероятной.

Группа «Мать и дитя». Сегодня компания опубликует финансовые результаты за 2022 г. по МСФО.

Внезапное решение ОПЕК+

Принято решение о коллективном сокращении добычи нефти на 1,16 млн б/с до конца 2023 г. Консенсус-прогноз перед встречей представителей картеля предполагал неизменность прежних значений по уровню производства.

Наиболее крупные объемы сокращения придутся на Саудовскую Аравию — 500 тыс. б/с, Ирак — 211 тыс., ОАЭ — 144 тыс. и Кувейт — 128 тыс. Добровольные сокращения начнутся с мая. Реальное снижение может быть чуть ниже 1,16 млн, так как ряд стран и так добывали меньше установленных максимальных квот. Кроме того, Россия, которая ранее добровольно решила сократить производство на 500 тыс. б/с, также продлит действие этой меры до конца года.

В Минэнерго Саудовской Аравии сообщили, что принятое решение было превентивной мерой, направленной на поддержание стабильности нефтяного рынка.

Оптимизм на рынке США

Показатель базовой потребительской инфляции PCE Price Core, который отслеживается ФРС при проведении монетарной политики, в феврале замедлил темпы роста до 4,6% с 4,7%. Аналитики не ожидали изменения в годовом выражении. Что еще более важно, месячные темпы пошли на спад. Рост составил 0,3%, против прогнозных 0,4%. При этом январская динамика пересмотрена с 0,6% до 0,5%. Цифры были с оптимизмом восприняты рынком. Индекс S&P 500 вырос на 1,4%.