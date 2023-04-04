В понедельник, 3 марта, рубль сдал по всем фронтам. У него не получилось воспользоваться ралли цен на нефтяном рынке. После нескольких неудачных попыток развить восходящее движение он подешевел по всему рынку. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 1,47%, до 78,74 руб., евро/рубль — на 2,04%, до 85,92 руб., юань/рубль — на 1,30%, до 11,24 руб.



Баррель Brent подорожал на 6,21%, до $84,83. Цены на нефть выросли на фоне решения ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию, о дополнительном сокращении добычи. На американской сессии цена повышалась до $85,32.



Негативное воздействие на курс национальной валюты оказывает раздутый дефицит бюджета. Он разросся из-за увеличения расходов и сокращения валютной выручки экспортеров на фоне низких цен на нефть. По последним данным Минфина РФ средняя цена на нефть марки Urals в январе-марте 2023 года составила $48,92 за баррель против $88,95 за баррель в январе-марте 2022 года. По данным интернет-портала "Электронный бюджет", дефицит уже превысил 4 трлн руб. (прогноз на 2023 год — 2,93 трлн руб.).



Во вторник, 4 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $85,31. Сопротивлением выступает уровень $86,50 за баррель. Для перелома нисходящей тенденции (от вершины $125), покупателям нужно пройти уровень $86,50. После успешного прохождения можно говорить о продолжении восходящего движения в район $90 за баррель. Если покупатели и его быстро пройдут, то откроют себе дорогу к $94 за баррель. При текущих факторах повышение котировок выше не просматривается. Ралли может возобновиться после того, как индекс доллара опустится ниже 100,90 п.



Рост нефтяных котировок не оказал значительной поддержки рублю. Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Рост цен на нефть хорошо, но ослабление рубля для Минфина еще лучше. В моменте на тонком рынке (торговые объемы ниже 1 млрд долларов) цена может зашкалить до уровня 82 руб.



Российский рынок акций завершил торги ростом на фоне резкого роста цен на нефть. Индекс Мосбиржи вырос на 0,92%, до 2473,32 п., тогда как долларовый индекс РТС снизился на 0,80%, до 988,80 п. Индекс Мосбиржи начинает показывать слабость. Такое ощущение, что крупные игроки фиксируют прибыль на росте. Следим за уровнем 2463 п. Если он не устоит, участники рынка начнут закрывать вчерашний гэп. А при падении индекса до 2433 начнет формироваться разворотная модель для падения к уровню 2395 п.